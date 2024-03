Giornata Internazionale delle donne. Ali, Cgil e Anpi Molise organizzano un incontro pubblico a Campobasso

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, il prossimo 7 marzo, alle ore 17,30 nel gazebo del Bar Centrale in Piazza Municipio a Campobasso, Ali Molise, Cgil Molise e Anpi Molise organizzano un dibattito pubblico aperto sulla condizione femminile, al quale parteciperanno, tra gli altri, il giornalista Giovanni Mancinone e la Senatrice del Partito Democratico Valeria Valente, componente della 1ª Commissione Affari Costituzionali, della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere e del Consiglio di garanzia del Senato.

Le condizioni di parità, la rimozione degli ostacoli sul lavoro, il riconoscimento di tutti i diritti legati alla maternità, il giusto salario, le violenze ed i femminicidi saranno al centro dell’incontro, che verterà anche sulle problematiche locali.

“Tanti, ancora troppi ostacoli al giusto riconoscimento del valore delle donne, anche nella nostra Regione. – il commento di Micaela Fanelli, Vice Presidente Nazionale di Ali – Autonomie Locali Italiane – nel corso dell’evento lanceremo un appello affinchè in Molise sia finalmente resa operativa la Commissione di Parità, per consentire alla Consigliera di Parità di svolgere appieno le sue funzioni e lavorare ad azioni di politiche e di riequilibrio di genere, in una Regione con una giunta tutta di uomini e caratterizzata dall’assenza di qualsiasi attenzione per gli organi e per politiche femminili”.

“Denunciamo l’ assenza di politiche e di investimenti che siano in grado di abbattere i divari di genere: occupazionali e salariali. – ha detto Sabrina Del Pozzo, Segretaria confederale CGIL Molise, con delega alle Politiche di genere – Per le donne continuiamo ad avere un problema strutturale. Incontriamo, ancora oggi, grandi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, ma anche di qualità dello stesso”.

“Anche in questa ricorrenza, che capita in un momento delicato e difficile della vita sociale e politica non solo del nostro paese, è importante ricordare le 21 donne che parteciparono attivamente ai lavori della Costituente dai quali è scaturita la nostra Costituzione. – il commento di Loreto Tizzani, Presidente Anpi Molise – Esse hanno rappresentato nello spirito e nelle azioni anche le migliaia di donne che hanno combattuto nei momenti più bui dell’oppressione fascista prima e nazifascista dopo il 1943, contribuendo alla nascita della nostra Repubblica democratica e antifascista. Noi tutti, donne e uomini, abbiamo l’obbligo di rispettare e praticare il loro lascito e riempire la nostra vita di tutti i colori della libertà, della democrazia e della partecipazione”.

“Il primato della visione e della cura collettiva dei diritti e dei bisogni di donne e uomini è un primato concordato al femminile: femminile è il sostantivo, laicamente sacro, COSTITUZIONE. Ognuna di noi ha piantati nella testa e nel cuore i diritti irrinunciabili delle donne e degli uomini. È per il raggiungimento e per la salvaguardia di ognuno e di tutti questi diritti che io, che noi viviamo di passione politica e di impegno nelle istituzioni”, il pensiero di Bibiana Chierchia, Presidente di Ali Molise.

L’appuntamento in occasione della Giornata Internazionale delle Donne è, dunque, per il 7 marzo, dalle ore 17.30 nel gazebo del Bar Centrale, in Piazza Municipio a Campobasso.