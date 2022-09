Giuseppe Testa sul podio del Rally di San Martino di Castrozza e vince la Michelin Rally Cup

Il top driver di casa Promox Giuseppe Testa, a bordo della Skoda Fabia R5 Evo, insieme all’esperto navigatore Emanuele Inglesi, conclude sul podio col terzo posto assoluto il Rally di San Martino di Castrozza, quinta gara valida per il CIRA 2022 (Campionato Italiano Rally Asfalto).

Il pilota molisano era purtroppo partito in modo sfavorevole a causa degli imprevisti meteo, come ha rivelato nel suo consuntivo: «La gara è stata piuttosto difficile a causa delle condizioni meteo. La prima prova speciale, in particolare, è stata impegnativa – spiega – poiché avevamo una configurazione da asciutto e all’ultimo ha iniziato a piovere ed abbiamo montato due gomme da bagnato e due da asciutto. Il secondo giorno siamo partiti non nel migliore dei modi come setting. Dalla terza prova del sabato però abbiamo inquadrato un po’ meglio la vettura ed abbiamo iniziato a spingere molto di più. In assistenza abbiamo ragionato con il team e siamo stati in grado di centrare le regolazioni giuste che ci hanno portato riscontri in gara più che positivi. Siamo riusciti poi a dar vita ad ottimi tempi che ci hanno permesso di fare una bella rimonta e di salire sul podio».

Testa porta così a casa un risultato più che soddisfacente dallo storico rally trentino, oltre alla conquista del podio, infatti, agguanta la vittoria al Rally Cup Michelin 2022 e consolida la quinta piazza assoluta nel CIRA 2022.

Un ringraziamento va alla scuderia Ro Racing di Rosario Montalbano, che con dedizione ha curato la gestione sportiva, e alla Delta Rally che ha fornito e supportato magnificamente la vettura in questa difficile gara.

Infine, un immancabile ringraziamento agli sponsor e ai sostenitori, che supportano e rendono concreta questa entusiasmante avventura sportiva.

Prossimo appuntamento di campionato il Rally Due Valli per puntare sempre più in alto.