Il cordoglio di UCSI Molise per la scomparsa di David Sassoli. “L’ascolto alla base del suo agire umano e professionale”

L’UCSI Molise si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, nel 2002 inviato del TG1 per il sisma di San Giuliano di Puglia.

“Le persone e le comunità al Centro delle nostre azioni, con uno spirito di attenzione a chi sta soffrendo. Oggi vediamo un aumento della povertà, della precarietà. Gli sforzi di ripresa non avranno successo se non appianeremo le disuguaglianze”. Le parole di David Sassoli rilasciate in una recente intervista a Vatican News, UCSI Molise le riprende per ricordare, ancor più come “Sassoli prima in qualità di giornalista, poi nelle vesti di politico, abbia sempre fatto dell’ascolto il punto di partenza del suo agire umano e professionale” come ha affermato Rita D’Addona, presidente UCSI Molise.

“Ricordiamo le dirette in cui, l’allora inviato del TG1, raccontava quanto di straziante stava accadendo nella nostra regione. Ricordiamo la sua profonda umanità e soprattutto il garbo con cui ha saputo toccare quel dolore di cui, lui stesso ha saputo essere interprete. La sua scomparsa ci addolora profondamente – ha soggiunto la D’Addona – e vogliamo dirgli grazie per aver saputo essere così umanamente vicino alla sofferenza di una terra che fu profondamente colpita”.

“Una grave scomparsa per il mondo del giornalismo. Sassoli era uomo garbato, colto e ricco di interessi. Con la sua consueta gentilezza aveva portato la sua enorme esperienza in Europa. Il suo resterà per sempre un grande esempio per le prossime generazioni”, sono state invece le parole dell’esponente molisana del Consiglio Nazionale dell’Unione Cattolica della stampa italiana, la giornalista RAI, Enrica Cefaratti.