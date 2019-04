In Molise la M&G Investments: professionisti locali a confronto con la società del Regno Unito

Per la prima volta in Molise, grazie alla collaborazione dei consulenti finanziari Francesco Manocchio e Ugo Puca, domani, giovedì 18 aprile alle ore 11,00, è in programma una major internazionale con M&G Investments. L’appuntamento è al Caffè Letterario ‘Village’ dell’Istituto Leopoldo Pilla, in via Veneto a Campobasso.

Gli esperti della società di asset management, leader a livello internazionale, incontreranno gli operatori del settore bancario per un focus sulla situazione dei mercati, a livello internazionale, non mancando di definire le prospettive future in relazione alla Brexit.

A prendere parte all’incontro saranno Gabriella Pulsinelli, client relationship manager e Luigi Burdo, business development manager della M&G Investments, la società con sede a Londra.

Un roadshow che permetterà alla rete di professionisti locali di aprire un dialogo costruttivo e stimolante con la società che vanta una lunga storia di innovazione e che, nel corso degli anni, ha plasmato il settore dei servizi finanziari nel Regno Unito.