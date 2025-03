Incentivi SOA e rimborsi alle imprese nel nuovo integrativo regionale edilizia ANCE, convegno il 31 marzo 2025

Al via una serie di cospicue agevolazioni per il sistema imprese a seguito del rinnovo della contrattazione integrativa regionale ANCE.

In particolare, le imprese molisane iscritte alla Cassa Edile del Molise o che vi si iscriveranno, possono richiedere a quest’ultima un rimborso premiante dell’imponibile complessivo denunciato, un rimborso delle spese sostenute per la Qualità o per il conseguimento/mantenimento della SOA, oppure un incentivo per l’ottenimento della patente a crediti.

Non solo.

Previste anche nuove prestazioni a favore dei lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa Edile del Molise: bonus nascita, bonus 1° anno di vita e bonus 2° anno di vita per i propri figli.

Di queste agevolazioni, nonché delle prestazioni di natura formativa, si parlerà in un Convegno organizzato dall’ANCE Molise, in collaborazione con la Cassa Edile del Molise e Formedil Molise e con il patrocinio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro delle Province di Campobasso e Isernia e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Campobasso, in programma nel Capoluogo il prossimo 31 marzo presso la sede del Formedil Molise.

In questo convegno, valido ai fini della Formazione Professionale Continua, saranno illustrate anche le novità per le imprese e i lavoratori contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia, siglato il 21 febbraio 2025.