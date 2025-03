“Comunicare la salute globale: il paradigma One Health”, un corso di formazione rivolto ai giornalisti ed alle professioni sanitarie

Un corso per approfondire il legame tra salute umana, animale e ambientale e per fornire strumenti concreti a giornalisti e professionisti della salute. È questo l’obiettivo di “Comunicare la salute globale: il paradigma One Health”, il corso di formazione promosso dalla Fondazione Neuromed in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Isernia e l’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, che si terrà mercoledì 26 marzo 2025, a partire dalle 8:45, all’Aula Magna del Polo Didattico dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS).

Rivolto a tutte le professioni sanitarie e ai giornalisti, il corso mira a fornire una visione integrata della salute, mettendo in evidenza come i cambiamenti ambientali, le zoonosi e le dinamiche ecosistemiche influenzino il benessere umano. Grazie al contributo di esperti di epidemiologia, medicina e scienze ambientali, i partecipanti potranno approfondire i principi del paradigma One Health e il suo impatto sulla ricerca, sulla prevenzione e sulla comunicazione della salute.

La capacità di interpretare correttamente queste connessioni è essenziale per medici e operatori sanitari, che devono affrontare nuove sfide cliniche e di sanità pubblica, ma anche per i giornalisti, chiamati a comunicare con chiarezza e precisione temi complessi, contribuendo alla costruzione di una consapevolezza diffusa su questioni globali.

Il programma del corso prevede una serie di interventi tenuti da specialisti del settore, con un’attenzione particolare alle connessioni tra salute umana, animale e ambientale. Saranno affrontati temi centrali come l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute neurologica e l’epidemiologia delle malattie emergenti nel contesto del paradigma One Health.

Un approfondimento sarà dedicato al ruolo dell’informazione scientifica nella prevenzione e nella gestione delle emergenze sanitarie, evidenziando l’importanza di una comunicazione chiara e basata su dati affidabili. Infine, si discuterà della sanità del futuro, ponendo l’accento sulla necessità di superare la frammentazione tra discipline e adottare un approccio sempre più integrato e collaborativo.

Il corso è accreditato per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) con 5 crediti formativi per tutte le professioni sanitarie e 4 crediti per i giornalisti. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni disponibili sui siti www.fondazioneneuromed.it e www.formazionegiornalisti.it.