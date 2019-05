‘Insieme … per sconfiggere la Fibrosi Cistica’: questa sera in scena sul palco del Savoia

La Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE Onlus è promotore e organizzatore dell’iniziativa benefica intitolata “Insieme … per sconfiggere la Fibrosi Cistica” che si terrà questa sera, 14 maggio, alle ore 20.30 presso il Teatro Savoia di Campobasso.

Vista la causa molto impegnativa, abbiamo deciso di organizzare uno Spettacolo con Musica e Cabaret con la presenza di Luigi Farinaccio, ‘ Nduccio e Nicola Mastropaolo e la sua Band, presenta lo spettacolo Dolores Calandrella.

Il tutto all’insegna del divertimento e della Solidarietà. L’evento intende raccogliere fondi a favore del Progetto Trapianti dei pazienti molisani. Grazie al nostro progetto le famiglie dei pazienti molisani costretti alla “migrazione sanitaria” per il trapianto bi-polmonare, riceveranno un sostegno concreto.

La migrazione sanitaria comporta un impegno economico importante per tutte le famiglie coinvolte, già gravate da condizioni psicologiche pesantissime dovute al decorso della malattia e alle incertezze sulla sopravvivenza del figlio.

Sostenere il “Progetto Trapianti” vuol dire aiutare le famiglie a rimanere unite in un momento difficile come quello del trapianto d’organi. Il “Progetto Trapianti” aiuta concretamente le famiglie in questa fase delicatissima della Vita, in quando il trapianto d’organo rimane l’unica strada percorribile.

Per l’acquisto dei biglietti, basta mettersi in contatto con la segreteria.