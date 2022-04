Le Scuole di Pietracatella in marcia per la Pace. Martedì 12 aprile tutti in piazza

Le scuole di Pietracatella, in collaborazione con il Comune e l’Associazione culturale ‘Creuza de ma’, insieme al Servizio Civile comunale, scendono in piazza per la PACE.

Martedì 12 aprile, il corteo muoverà dall’edificio scolastico alle 15.15 arrivando poi in Piazza De André dove, oltre ai saluti delle istituzioni presenti, gli alunni faranno una breve rappresentazione con letture, canti e musica per parlare di PACE esprimendo un forte NO a tutte le guerre.

“Un momento importante a ridosso della Pasqua – dice il sindaco Antonio Tomassone – per ribadire che la pace, la libertà, la democrazia, la giustizia sono valori fondanti della nostra comunità e della società”.