Lotito surclassa il Pd: “Molisani hanno capito che non sono di passaggio”

Ha festeggiato con sobrietà, nessun brindisi ufficiale, ma tanti sorrisi e strette di mano. Poi Claudio Lotito, neo Senatore della Repubblica Italiana ha parlato con i giornalisti e, nel cuore della notte, ha raggiunto la sala stampa della Prefettura, per le ultime dichiarazioni a caldo.

Non pago di essere andato a dormire alle 5 e mezzo del mattino, ha svegliato il suo staff verso le 8:30, perché non voleva perdere la festa religiosa e popolare dei Santi medici Cosma e Damiano, oggi a Isernia. “Da cattolico praticante e credente è doveroso partecipare a una funzione religiosa così importante. Rappresento un territorio e sono qui per servirlo”, ha detto dopo aver partecipato alla messa officiata dal vescovo Camillo Cibotti.

Per Lotito una vittoria schiacciante che si è già messo alle spalle, evidenziando con compostezza una certa soddisfazione per aver doppiato il centrosinistra e aver conquistato circa 20 punti percentuali in più rispetto al secondo (Ottavio Balcucci dei 5 Stelle).

Inoltre il 13,3 per cento di Forza Italia: è il secondo risultato nazionale dopo quello della Calabria, ma lui è ancora concentrato sulla sua prima lunga parentesi molisana: “Mi sono emozionato per l’accoglienza e l’affetto che mi hanno dimostrato i molisani” ha detto stamattina a margine della sua prima uscita da Senatore eletto dai molisani. Trentuno giorni consecutivi in regione, con oggi, dunque, fanno trentadue…