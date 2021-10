Lunedì 18 ottobre al Circolo Sannitico la presentazione del libro di Gastone Breccia “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan”

Lunedì 18 ottobre, alle ore 18.30, presso i locali del Circolo Sannitico a Campobasso il professor Gastone Breccia, dell’Università degli studi di Pavia presenterà il suo libro “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan”, edito da Il Mulino.

A moderare l’incontro, organizzato e promosso dal Comune di Campobasso e Università degli Studi del Molise ci sarà il professore Matteo Napolitano.

Il 7 ottobre 2001 gli Stati Uniti attaccarono l’Emirato Islamico dell’Afghanistan, allora recente creazione del movimento dei talebani che avevano ospitato e protetto il gruppo estremista al-Qa’ida e il suo capo Osama bin Laden, responsabili dell’attacco contro le Twin Towers. Oggi, la guerra sta per concludersi. Le speranze di costruire un paese stabile, democratico, capace di integrarsi nell’economia globale sono tramontate da tempo. Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato non soltanto non sono riusciti a piegare la resistenza dei talebani e a produrre ordine e sicurezza in Afghanistan, ma hanno perso buona parte della loro credibilità militare e politica. Questi i temi affrontati dal professor Breccia nel suo testo e dei quali parlerà lunedì sera colloquiando con il professor Matteo Napolitano.

Breccia a Livorno nel 1962, dal 2000 insegna Storia bizantina e Storia militare antica presso l’Università di Pavia. Ha curato il volume miscellaneo “L’arte della guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz” e pubblicato molti saggi di argomento storico-militare, tra cui “L’arte della guerriglia”; “1915. L’Italia va in trincea”; “Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’oriente, IV-IX secolo”; “Scipione Africano. L’invincibile che rese grande Roma”; “Corea. La guerra dimenticata”. Dalla sua esperienza sul campo sono nati “Guerra all’Isis. Diario dal fronte curdo” (2016) e, per l’appunto, “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan” (2020).