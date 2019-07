Lymantria nella Valle del Volturno, intervenga subito la Regione. Mozione nell’Aula di Palazzo D’Aimmo

In seguito alle diverse segnalazioni e richieste di aiuto da parte degli abitanti dell’Alta Valle del Volturno, per l’incontrollata presenza del lepidottero Lymatria, che sta distruggendo i boschi, soprattutto quelli di quercia, la consigliera Filomena Calendapresenterà una mozione in Consiglio regionale.

Lo farà in apertura della seduta di domani, venerdì 5 luglio.

“La mozione – fa sapere la Calenda – impegna l’assessore regionale alle politiche forestali, a predisporre nell’immediatezza un piano di intervento, che possa contrastare l’emergenza Lymantria. La Valle del Volturno è una delle più belle e spettacolari zone del Molise, a confine con il Lazio e l’Abruzzo, caratterizzata da una natura incontaminata e dominata dai monti degli Appennini, le cui tipicità rientrano nel Parco del Matese. Ed è qui che vive l’orso bruno marsicano, il cui habitat è ora gravemente danneggiato a causa della Lymatria e che potrebbe pregiudicare la vita stessa dell’orso. È importante intervenire subito, la lymantria, infatti, è considerata tra le 100 specie invasive più dannose al mondo”.