Nuovo prefisso commerciale 0844: a Tv2000 si parlerà della protesta molisana

Il prefisso unico 0844 per tutte le offerte commerciali telefoniche (dalle promozioni per abbonamenti smartphone, internet a casa o pay-tv alle ricerche di mercato e pubblicità) continua a far discutere per la somiglianza con i prefissi telefonici “sanniti”, cioè lo 0874 di Campobasso e di parte della provincia di Isernia e con lo 0824 del beneventano. Non poteva quindi che essere l’associazione “Forche Caudine” a sollevare il caso, finito sui principali media nazionali, da Repubblica a Libero.

Mercoledì 14 novembre sarà Tv2000, l’emittente nazionale della Conferenza episcopale italiana, ad occuparsi della vicenda. Lo farà nel corso della trasmissione preserale “Attenti al lupo” (ore 19), condotta da Giuseppe Caporaso. Ad animare il dibattito sulla decisione adottata dal Garante per le Comunicazioni che rischia di generare confusione sarà proprio un servizio girato nella sede di “Forche Caudine”, con l’intervista al presidente Giampiero Castellotti. In studio un rappresentante dei call center e uno dei consumatori dibatteranno sul tema.

Secondo l’associazione dei molisani, che ha avuto numerosi riscontri positivi per la propria battaglia non solo dai propri associati, la scelta del numero 0844 potrebbe generare confusione soprattutto alle persone più anziane. “Ad esempio i tanti emigrati molisani che mantengono contatti telefonici con i propri parenti in Molise potrebbero confondersi con i prefissi e assicurare maggiore credibilità alle offerte commerciali loro proposte con il prefisso quasi analogo”.

In sostanza, perché non adottare un prefisso totalmente differente, ad esempio 222, anziché giocare sull’equivoco?