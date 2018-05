Palazzo San Giorgio, Battista sulle dimissioni assessore de Capoa: “La ringrazio per il lavoro svolto”

“Ringrazio Emma de Capoa per il prezioso lavoro svolto finora presso l’assessorato alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Campobasso In questi quasi quattro anni di lavoro ha dato vita ad importanti progetti riuscendo ad entrare nelle scuole della nostra città per sensibilizzare i ragazzi ai grandi valori della giustizia e al senso civico. Prendo atto delle sue dimissioni e mi impegnerò, insieme alla mia squadra di governo e all’intero Consiglio, a portare avanti la programmazione da lei avviata affinché nulla si interrompa”. Così il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha salutato l’ormai ex assessore alla Cultura del Comune di Campobasso.