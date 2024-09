Pallavolo serie A3, per gli Spike Devils test amichevole contro Reggio Calabria

Un ulteriore appuntamento dopo il test di giovedì scorso ad Aversa contro il sestetto di A2 in cui i rossoblù hanno dato vita ad una buona prova, centrando anche il set d’apertura.

Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso tornano in campo e lo fanno in Basilicata, a Rotonda, per affrontare i pari categoria di Reggio Calabria, formazione neopromossa nella Serie A3 Credem Banca al pari dei molisani.

Domani pomeriggio – mercoledì 18 settembre – con primo servizio alle ore 18 ci sarà il match con i reggini. «Un’altra uscita importante – argomenta alla vigilia il tecnico Mariano Maniscalco – contro una pari categoria che ha, dalla sua, le nostre stesse caratteristiche. Un organico che ha avuto un ampio passaggio sul mercato, l’entusiasmo della nuova categoria e la voglia di far bene».

In altri termini un incrocio «che ci farà capire come stiamo, tanto più perché ci darà una proiezione di rilievo su quello che potrà essere il nostro percorso stagionale».

Complessivamente, il gruppo è tornato all’opera lunedì pomeriggio per l’avvio della quarta settimana di lavoro.

«Il gruppo sta facendo bene e sta proseguendo il percorso al completo, aspetti assolutamente rilevanti per arrivare al meglio alla prima di campionato».

A livello di riscontri, in quest’occasione, sott’osservazione «ci saranno quegli aspetti su cui dobbiamo man mano migliorare cercando di rendere ancora più efficace l’intesa tra i nostri registi e le loro uscite. Contemporaneamente, saranno più chiare le competenze in difesa e, soprattutto, in ricezione, dove siamo alla ricerca di ulteriori equilibri», chiosa Maniscalco.