Slalom Città di Campobasso, presentata la 31^ edizione

Uno slalom Città di Campobasso che si preannuncia avvincente e ricco di grande qualità come è stato negli anni scorsi.

La corsa motoristica, in ricordo di Gianluca Battistini, è stata presentata alla presenza delle autorità sportive e politiche della regione sono stati svelati i dettagli della competizione, giunta alla trentunesima edizione, valida anche quest’anno per il campionato italiano e, novità delle ultime ore anche per la coppa terza zona.

A seguito dell’annullamento dello slalom di Colledara, la giunta sportiva ha autorizzato il recupero della validità assegnandola alla competizione organizzata dall’Aci Molise.

“Non è stato facile riavere la data per la disputa di questo slalom ma grazie al grande lavoro in sinergia tra tutte le componenti, siamo riusciti a rimetterlo in calendario – le prime parole di Riccardo Tesone presidente dell’Aci Molise – un grazie alla Provincia che si è prodigata per sistemare l’asfalto e a tutte le autorità politiche e sportive della nostra regione che ci sono vicini nell’organizzazione di questo evento. Un grazie ad Amalia, a Fabio e a tutti coloro che si prodigano per la buona riuscita della manifestazione. Onestamente sono emozionato e soddisfatto di poter festeggiare con tutti voi questo traguardo”.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, sempre vicino e attento anche alle iniziative del mondo sportivo per questo grande evento ha sottolineato: “Lo slalom Città di Campobasso è la gara. Trentuno edizioni sono tante e ogni anno questa competizione ha la sua grande qualità. Ed è il modo migliore per ricordare Gianluca. Un grazie a tutti gli organizzatori e alla famiglia Battistini sempre attenta e presente per la buona riuscita dell’evento”.

Il sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, ha plaudito all’iniziativa. “Per Campobasso avere una gara titolata come questa, è motivo di grande orgoglio. Come amministrazione saremo sempre vicini a questo evento per mantenerlo in alto. Sport e turismo viaggiano di pari passo ed è un bene per la città e per l’intera regione. Avere la possibilità di mostrare le nostre bellezze a chi viene da fuori ci rende felici”.

Presente al tavolo dei relatori anche il Presidente del CONI, Vincenzo D’Angelo: “Complimenti ad Amalia a Fabio e a chi lavora per mettere su ogni anno questa gara che tutta Italia ci invidia. Al giorno d’oggi non è facile riuscire ad organizzare un simile evento. L’Aci ci riesce sempre con grande qualità”.

Renzo Battistini, visibilmente emozionato ha rimarcato la grande valenza di questo evento. “Siamo orgogliosi e a nome mio e della mia famiglia (presenti in sala anche la moglie Tecla e il figlio Andrea ndr) ringraziamo tutto lo staff per il grande lavoro che svolge e per come tiene vivo il ricordo di Gianluca con questa manifestazione”.

Il delegato regionale Aci Sport, Amalia Miozzi, ha ribadito la fattiva collaborazione fra tutte le componenti per poter arrivare ad un grande traguardo come quello del campionato Italiano. “Un immenso grazie alla regione Molise qui rappresentata dal presidente del Consiglio Quintino Pallante per essere sempre al nostro fianco in ogni situazione e a tutte le istituzioni che ci sostengono. Mi piace sottolineare anche il grande lavoro svolto dai piloti che in prima persona sono andati sul percorso per allestirlo. Abbiamo lavorato perché sia anche quest’anno un grande evento e speriamo di regalare grandi emozioni a chi verrà a Campobasso”.

Infine, il pilota molisano Fabio Emanuele ha rimarcato come: “Il percorso è stato sistemato nei punti dove era necessario, abbiamo aggiunto una birillata portandole a 17. Per il resto è rimasto invariato. Anche qquest’anno, come sempre, sarà una gara avvincente”.