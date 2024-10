Pallavolo serie A3, presentata la Spike Devils Campobasso

Entusiasmo, sorrisi e grande voglia di proiettarsi sulla nuova stagione. Il salone d’onore del convitto ‘Mario Pagano’ è stato un po’ un Palasport aggiunto per la presentazione ufficiale degli EnergyTime Spike Devils Campobasso alla città e alle istituzioni.

In un contesto gremito di appassionati e tifosi, nonché di un protagonista della scorsa stagione come lo schiacciatore agnonese Giuseppe Pacelli, diversi i rappresentanti degli enti territoriali – politici e sportivi – presenti che hanno portato il loro saluto al gruppo rossoblù. Tra questi anche il medico sociale del team Vincenzo Condello che, in un video, ha voluto affidare il proprio pensiero in vista della stagione.

Ad aprire la serata il video che ha immortalato la scorsa stagione del team. Poi spazio per una tavola rotonda moderata da Luigi Di Lallo con presenti il consigliere federale Felice Vecchione, sempre felice di essere in Molise e pronto a parlare di una realtà che ha sempre saputo dar vita ad un’azione ponderata e concreta, il direttore generale nonché numero uno della Fipav Molise Gennaro Niro ed il patron del team Marco Pulitano, pronto a raccontare di come il team sia un efficace esempio di ‘resilienza e determinazione’.

Le parole hanno rappresentato un trait d’union verso un nuovo momento multimediale con un video dedicato ai partner del club con protagonisti i giocatori rossoblù. La presentazione della divisa all’insegna delle parole della responsabile marketing Carla Fasolino ha anticipato i sorrisi e l’entusiasmo dello staff impegnato nella crescita del vivaio – il responsabile Marco Santucci e gli altri tecnici Salvatore Calcutta e Mimmo Ciuffreda – e la trepidazione per il via al campionato con la presentazione del calendario nel Girone Blu di Serie A3 Credem Banca per i campobassani ed un ulteriore lancio per una campagna abbonamenti che prosegue a gonfie vele.

La sintesi, poi, di tanti momenti intensi con sorrisi e grandi applausi per tutti è passata attraverso la presentazione dello staff tecnico: l’allenatore Mariano Maniscalco ed il suo vice Francesco Scocchera, che ha vissuto così un onomastico particolare. Poi, spazio a tutti e quattordici gli elementi dell’organico già proiettati sull’esordio a Lagonegro e sulla prima interna con Lecce, ma anche (e soprattutto) sull’ultimo test precampionato di domani pomeriggio a Sabaudia.