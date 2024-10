Pallavolo serie A3, prima davanti il pubblico amico per la Spike Devils Campobasso contro il Lecce

La prima interna nello scenario del PalaVazzieri con la volontà di mettere da parte il disappunto per lo stop patito a Lagonegro. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso incontrano il pubblico amico nel terzo sabato di ottobre e lo fanno per vedersela contro un Lecce (originariamente Alessano) altrettanto scottato dall’esordio in cui ha dovuto cedere le armi alla corazzata Gioia del Colle.

La formazione affidata ad Antonio Cavalera ha diversi millennial nel proprio organico con un riferimento assoluto come lo schiacciatore Tiziano Mazzone ed un regista giovane (e molto promettente) quale Lorenzo Giani, nel mirino nelle scorse stagioni anche del club del capoluogo di regione.

A proposito di palleggiatori, l’alzatore pescarese dei rossoblù Lorenzo Piazza sarà l’ex di giornata avendo giocato col team in quella che era la sua denominazione precedente di Alessano.

Per i campobassani l’avvicinamento alla contesa è stato all’insegna di qualche alto e basso di troppo, ma, nel team, è evidente la volontà di rimettere tutte le situazioni al loro posto.

«Questa è una di quelle gare che non possiamo sbagliare – argomenta alla vigilia il tecnico Mariano Maniscalco – perché, oltre ad inaugurare nel miglior modo possibile la nostra prima storica partita interna in A3, l’importante è fare punti per mettere da parte il disappunto di Lagonegro».

«Loro – prosegue soffermandosi sull’avversaria – sono formazione che ha dei punti di riferimento ben precisi con in testa Mazzone, ma hanno anche un opposto giovane e di qualità come Penne ed un regista di spessore quale Gianni. Insomma, hanno tutti i numeri per centrare l’obiettivo (lo stesso dei campobassani: ossia la permanenza in categoria, ndr)».

«Da parte nostra – chiosa Maniscalco – dovremo trovare i giusti equilibri in campo, crescendo sia a muro che in attacco rispetto alla prova in Basilicata. Sono due fasi che dovremo migliorare per cercare di riuscire a portare il match dalla nostra parte».

Con primo servizio alle ore 18, la gara tra campobassani e salentini sarà diretta dal capitolino Alessandro D’Argenio e dall’irpino-sannita Fabio Sumeraro con Federica Varchetta al videocheck.

La gara, come tutte le altre del torneo, sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina YouTube della Lega Volley all’indirizzo https://youtu.be/_kZHJxPYys8.