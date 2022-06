Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti: il servizio si allarga ai temi della Proprietà industriale e intellettuale

Un passo in più per il Portale nazionale Etichettatura e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico: ai servizi già offerti a tutte le imprese alimentari e non alimentari, si aggiunge ora il tema della tutela e valorizzazione della Proprietà intellettuale e industriale.

Da oggi, quindi, oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, le imprese potranno ricevere indicazioni su marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d’autore e sottoporre i propri dubbi agli esperti specializzati su questi temi, grazie all’esperienza delle Camere che già forniscono questo servizio e, dove non disponibile, grazie al supporto di Dintec – Consorzio per l’innovazione Tecnologica.

“Informazioni aggiornate e corrette a disposizione gratuitamente e con pochi click: questo il servizio che offriamo a tutti gli imprenditori italiani attraverso il Portale, che ogni anno si arricchisce di nuovi temi, dall’etichettatura all’internazionalizzazione fino alla Proprietà intellettuale, partendo proprio dall’esperienza del nostro Sportello Tutela Proprietà industriale di Torino, operativo dal 2007 – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – Un team di esperti sarà inoltre a disposizione per risolvere sempre gratuitamente e rapidamente anche i quesiti più complessi, grazie alla collaborazione di oltre 50 enti appartenenti alla rete camerale nazionale”.

“Lo strumento è completamente digitale ed è un progetto di sistema che coinvolge oltre 60 province italiane con modalità di semplificazione e integrazione dei servizi e con un’interfaccia moderna, molto gradita alle aziende alimentari e ai consumatori – dichiara Fabrizio Galliati, Presidente del Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino – Il nostro impegno come sistema camerale è quello di offrire un Portale dove l’impresa possa ricevere informazioni pratiche di primo orientamento nel più breve tempo possibile e su diversi temi, potenziando così i servizi camerali già in essere o creandoli dove non risultino presenti”.

Il Portale, nato nel 2020, riporta esempi di etichette di prodotti italiani, riferimenti normativi in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari, numerose FAQ, ora integrate anche con le informazioni relative alle nuove tematiche della proprietà industriale ed intellettuale.

Il Portale è realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico, sotto l’egida di Unioncamere Nazionale e con la collaborazione, ad oggi, di più di 50 enti e istituzioni camerali (tra i quali anche l’ Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise – Partner Enterprise Europe Network ) che mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici, o pillole di approfondimento normativo.

Ciascun ente (Camera di commercio, Unione regionale o azienda speciale) opera, nell’ambito del Portale, sulla base di un flusso operativo personalizzato, che consente di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, rispondere se la tematica può essere evasa direttamente oppure richiedere l’intervento della task force di esperti di Dintec per i prodotti non alimentari e Ceipiemonte per il commercio internazionale coordinata dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino.

“Proteggere e valorizzare i diritti di proprietà industriale e intellettuale è fondamentale per le imprese che vogliono competere sui mercati nazionali ed internazionali. I beni immateriali di un’azienda costituiscono un elemento di attrazione dei capitali di investimento nonché un importante criterio di preferenza per l’accesso a fondi pubblici e finanziamenti. La collaborazione di Dintec con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Torino punta a fornire alle imprese l’orientamento per operare sul mercato in modo trasparente e concorrenziale” afferma Maurizio de Pascale, Presidente di Dintec.

Per accedere al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti, le imprese devono effettuare una registrazione gratuita, a seguito della quale possono accedere alla loro area riservata per inserire il quesito specifico. Le risposte verranno inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

I contenuti del Portale sono accessibili a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli.