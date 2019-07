Primo Festival dello Sviluppo Sostenibile a Campobasso, Valerio Rossi Albertini ospite della prima giornata

Parte oggi, lunedì 15 luglio 2019, a Campobasso “Da te solo a tutto il mondo”, il primo Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Legambiente Molise, in collaborazione con l’associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, il Comune di Campobasso, l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Molise e il Centro Servizi per il Volontariato del Molise.

Il programma della prima giornata, dedicata al tema “Cambiamenti climatici”, al Parco Eduardo De Filippo, nel quartiere San Giovanni, prevede alle 18 l’apertura degli stand e alle 18.30 i laboratori didattici per ragazzi a cura di Legambiente Molise e Meteo in Molise. Alle 19.30 seguirà l’Aperitivo Scientifico a cura dell’Onav (l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino) e infine alle 21.15, dopo gli interventi del presidente di Legambiente Molise, Manuela Cardarelli, e di Chiara Cancellario del Comitato Scientifico di Legambiente Molise, ci sarà la lezione aperta affidata a Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, professore incaricato di chimica-fisica dei materiali presso l’università “La Sapienza” di Roma. È responsabile delle attività applicative in ambito fisico, chimico, ingegneristico, medico e farmacologico del Laser a elettroni liberi “SPARC”, realizzato nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. Albertini è specializzato nella Scienza dei materiali, è inoltre autore di oltre 120 articoli scientifici, pubblicati su riviste internazionali. Svolge il ruolo di rappresentante del CNR in televisione e per gli organi di stampa in qualità di divulgatore scientifico.

Dopo la giornata di apertura il festival proseguirà con altri due giorni di eventi, martedì e mercoledì, sempre al parco del quartiere San Giovanni. Il primo Festival dello Sviluppo Sostenibile è finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’avviso pubblico “Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale”. Partner dell’iniziativa sono anche la Cia Molise (Confederazione italiana Agricoltori) e Coldiretti Donne Impresa.

In caso di maltempo l’organizzazione della giornata potrebbe subire dei cambiamenti.