Progetto Aurora, ecco le 10 frasi più belle dedicate alla mamma

Gratitudine, amore, ricordi, nostalgia e promesse per il futuro. Tanti i molisani che hanno deciso di dare ascolto alle proprie emozioni e dedicare un pensiero sincero e speciale alla propria mamma, aderendo così all’iniziativa promossa dal Progetto Aurora.

Aurora, come ormai è ben noto, si occupa di assistenza agli anziani e alle persone sole e in difficoltà attraverso un bracciale che, collegato h24 a una centrale operativa, monitora giorno e notte la salute, risponde ad ogni richiesta dell’utente e lancia in automatico l’allarme in caso di necessità (malore, incidente, smarrimento, malintenzionati).

Oltre la campagna di sensibilizzazione, in onore della Festa della Mamma è attiva infatti anche una promozione – scade lunedì 15 maggio – che consente di stipulare l’abbonamento annuale al servizio con i primi due mesi gratis (https://www.auroramedicalcare.it/).

Di seguito (e in grafica) le 10 frasi di #adessottocaate selezionate dal Progetto Aurora:

“A mia madre Gabriella, pilota della nave nelle mie tempeste. A mia moglie Silvia, madre di mio figlio, faro del mio porto”.

Stefano.

“L’amore incondizionato non è una leggenda. Lo vedo ogni giorno in te, mamma. Grazie mamma!”.

Serena.

“A te che sei la mia stella polare, il mio punto di luce, la mia àncora e la persona che mi ha insegnato ad essere forte, umile e pronta ad affrontare ogni sfida… infiniti auguri!”

Miriam.

“Grazie per esserci sempre stata. Colonna portante della mia vita. Ti voglio bene Mamma”.

Alberto.

“Quante nottate mamma, quante preoccupazioni, quanto amore che mi hai donato e io non sarò mai in grado di ricambiare. Non basterebbe un’intera vita… Sei speciale, grazie Mamma”.

Pietro.

“Ti dico ti voglio bene anche se non sai più chi sono, ti guardo ma il tuo

sguardo vaga in un mondo ormai lontano….

Una lacrima scende e tu diventi figlia, e io divento madre, ti imbocco, ti vesto, ti pettino ma sei ormai lontana da me. Intanto la mia mano stringe la tua: Avevo ancora bisogno di te, sono tua figlia mamma!”.

Claudia.

“Per tutto quello che hai fatto.

Per tutte le volte che ci sei stata.

Per tutte le volte che ci hai sostenuto e spronato.

Per tutte le volte che ci hai dato fiducia.

Per tutto l’amore che continui a donarci.

Auguri Mamma.

Ti vogliamo bene”

Manuela e Fabiana.

“C’è chi riesce a farsi perdonare, e chi sa come perdonare, sempre: la mamma. La mamma è al tempo stesso il meno umano e il più umano degli esseri umani. A metà tra questa terra e lassù!”.

Angelo

“Io credo negli angeli custodi. Ci credo eccome. Perché il mio si chiama mamma”.

Sarah.

“Le parole non potranno mai spiegare davvero l’amore che mi hai donato e i sacrifici fatti… So che sarò per sempre in debito! Ma prometto che non ti lascerò mai sola”.

Daniele.