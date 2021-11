Progetto Framesport: nuove tecnologie per il turismo nautico in Molise

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli ha organizzato per mercoledì 17 novembre, alle ore 15.30, presso il porto turistico di Termoli, un incontro di presentazione del Progetto Europeo “Framesport”, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020. Ha come obiettivo la realizzazione di iniziative per lo sviluppo sostenibile e per l’innovazione tecnologica dei piccoli porti dell’Adriatico e raggruppa 15 partner dell’area transfrontaliera tra cui l’Aast di Termoli che è l’ente di riferimento per il Molise.

Nel corso dell’incontro saranno spiegati gli obiettivi, le attività in corso e cosa si prevede di fare nelle aree portuali turistiche molisane in stretto raccordo con tutte le altre realtà italiane e croate interessate dal progetto. Nell’Interreg i piccoli porti, soprattutto quelli turistici e di frontiera, rivestono un ruolo di primo piano come potenziali motori di sviluppo sostenibile dell’Adriatico.

A tale scopo, sono in fase di attuazione iniziative di pianificazione e gestione, implementazione di modelli di business, potenziamento della formazione e delle competenze, nonché di sviluppo di strumenti e servizi tecnologici. Inoltre, una piattaforma Ict sviluppata ad hoc per Framesport, raccoglierà e sistematizzerà i dati rilevanti sui piccoli porti come punto di partenza per qualsiasi ulteriore linea di sviluppo dei servizi ai diportisti.

Un progetto di fondamentale importanza per la nautica, in aumento negli anni, e dunque per il turismo da diporto ma anche per favorire il transito delle imbarcazioni e le operazioni ai valichi di confine marittimi tra Italia e Croazia.

Nel programma dell’incontro di Termoli sono previsti gli interventi di Mauro Calise, Project Manager di Framesport, di Angela Zeffiro dell’Aast e di Antony Lasalandra della società Risposte Turismo che relazionerà su “Turismo Nautico in Molise. Analisi, criticità e prospettive future del Turismo nautico in Molise”, di Marco Zollo referente per la comunicazione dell’Interreg, dei rappresentanti dei porti turistici: “San Pietro” di Termoli, “Marina di Santa Caterina” di Campomarino, “Marina Sveva” di Montenero di Bisaccia e dei comuni costieri molisani.