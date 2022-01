Recupero e tutela della Morgia di Pietracupa, in Consiglio regionale approvata mozione della consigliera Fanelli

Quattro gli impegni al Presidente Toma che il Consiglio Regionale ha deliberato nella seduta del 18 gennaio 2022, all’unanimità, approvando la mozione presentata dal Capogruppo Pd Micaela Fanelli sulla famosa Morgia di Pietracupa.

Un apposito finanziamento regionale per la messa in sicurezza del sito archeologico; il sostegno al Comune di Pietracupa per un ulteriore finanziamento presso il Ministero della Cultura, al quale chiedere anche il conferimento al Comune della tutela e valorizzazione dell’area della Morgia, in modo integrato con la Parrocchia di Pietracupa, per una maggiore fruibilità ed accessibilità del sito.

Infine, l’impegno ad emanare un apposito decreto inteso a far ottenere alla Morgia di Pietracupa la tutela a Monumento naturale con le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23.

“Tutto il complesso archeologico di Pietracupa va assolutamente messo in sicurezza, regolamentato nella gestione e restituito alla sua comunità – ha dichiarato Micaela Fanelli – In questi ultimi mesi, infatti, la Morgia, che sovrasta la Chiesa rupestre e l’intera area, è stata interessata dal distaccamento di un masso tufaceo che ha compromesso la sicurezza dell’intero sito, interdetto oggi al pubblico, e necessita di un intervento di recupero complessivo.

Ringrazio, pertanto, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Pietracupa per aver sollevato il problema e tutti i colleghi Consiglieri per la sensibilità dimostrata nell’accogliere una mozione che va nell’interesse della popolazione di Pietracupa e di tutta la Regione, di cui la Morgia e il complesso archeologico rappresentano una delle più grandi attrazioni turistiche.

Da una parte, dunque, il recupero delle condizioni di sicurezza, che permetta, nel breve termine, di riaprire il complesso al pubblico. Dall’altra, il lavoro politico teso ad ottenere dal Ministero della Cultura il conferimento al Comune di Pietracupa della tutela e valorizzazione dell’area della Morgia e l’emanazione di uno specifico decreto, inteso a far ottenere alla Morgia la tutela a Monumento naturale, con le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23.

Nel frattempo, il Comune di Pietracupa sta elaborando uno specifico progetto per la Morgia, da candidare al finanziamento del PNRR. E anche su questo, ci aspettiamo che la Regione sia al fianco dell’amministrazione comunale, supportandone la richiesta presso il Governo nazionale.

Approvata all’unanimità la mozione – ha concluso il Capogruppo Pd – auspico dunque che il Presidente si faccia carico degli impegni assunti, mentre, da parte nostra, vigileremo sul rispetto degli stessi”.