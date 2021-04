Riccia, approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023

Approvato dal Comune di Riccia il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023. Nonostante la proroga prevista dal Governo nazionale, l’amministrazione comunale di Riccia ha deciso di presentare durante l’assise civica tenutasi pochi giorni fa la previsione di bilancio che ha ottenuto parere favorevole dalla maggioranza.

“Si tratta di un momento tra i più importanti dell’attività amministrativa – ha spiegato l’assessore al bilancio Luca Coromano – in quanto strategico e funzionale alla determinazione degli obiettivi programmatici di ciascun settore. Lo facciamo a conclusione di un 2020 segnato indelebilmente dalla pandemia, i cui riflessi economici hanno influenzato anche i conti del nostro ente. Abbiamo cercato il più possibile, nella redazione del bilancio, di elaborare un documento che da un lato puntasse a sostenere la spesa corrente e i servizi alla collettività, dall’altro a mettere in atto misure che ci consentissero di sostenere le famiglie in difficoltà, le imprese e le attività che hanno subito, forse per la prima volta nella loro storia di impresa, un periodo di chiusura forzata così lungo. Siamo riusciti a quadrare il bilancio senza aumentare la tassazione sui cittadini, senza modificare il costo per i servizi a domanda individuale, confermando tutti i progetti e i servizi realizzati nel 2020 anche per il 2021, con l’aggiunta di ulteriori interventi ed opere pubbliche”.

Rimasta immutata rispetto al 2020 l’Imu. Per quanto riguarda la TARI si manterrà sostanzialmente la medesima disciplina dell’anno scorso, ma con un’importante novità relativa al contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dalla pandemia da Covid-19. Il Comune, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, ha deciso di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure imposte dal Governo. Così anche per l’anno 2021 sono state introdotte delle agevolazioni: sia per le utenze non domestiche (percentuali di riduzioni per le categorie più colpite) che per le utenze domestiche attraverso una riduzione del 30% per le famiglie in difficoltà (ISEE basso e con più di tre figli). Riduzione tari finanziato dai fondi della zona rossa.

“Ritengo che il nostro bilancio 2021-2023 si reggerà su tre pilastri fondamentali: non aumentare le tasse, aiutare le fasce più colpite dalla crisi, realizzare investimenti per essere pronti e competitivi quando la tempesta sarà passata – conclude l’assessore Coromano – Pur non avendo avuto grossi margini di azione in quanto molte caselle di entrate e spese sono obbligate, abbiamo tuttavia mantenuto i conti in ordine, garantendo i servizi ai cittadini nel rispetto dei parametri di finanza pubblica”.