Rotary Club, un torneo di burraco per realizzare un parco giochi per disabili in villa de Capoa

Domani, domenica 6 maggio 2018, il Rotary Club Campobasso promuove un torneo di burraco per beneficenza aperto alla partecipazione di rotariani, di loro familiari e amici e di tutti gli appassionati di questo gioco. Il fine è di raccogliere fondi per la realizzazione del “Parco giochi per persone con disabilità e non” nella Villa Comunale “De Capoa” di Campobasso.

Iniziativa promossa e finanziata dal Rotary Club Campobasso, dal Rotaract Club Campobasso, dal CDH e da APS Burraco Molise con il patrocinio del Comune di Campobasso.

La quota di partecipazione al torneo è stabilita in 20 € a persona, comprensiva di apericena finale, e il numero massimo di partecipanti consentito è di 50 coppie.

Al fine di garantire un elevato numero di partecipanti il Rotary Club Campobasso, grazie a sponsor sensibili, metterà a disposizione una serie di premi. Alle prime tre coppie classificate sarà consegnata una targa ricordo per ogni giocatore, offerta dalla Banca Popolare delle Province Molisane.

Il torneo si svolgerà presso la sala conferenze dell’Hotel San Giorgio, Via Insorti d’Ungheria, Campobasso. I partecipanti al torneo dovranno arrivare all’Hotel San Giorgio alle 16,00, quando avranno inizio le operazioni di iscrizione e di posizionamento ai tavoli.

Si giocherà su quattro partite: 3 con sistema Mitchel e una con sistema danese.

Alla fine del torneo si svolgerà l’apericena.

L’intero ricavato, detratte le spese dell’evento, sarà devoluto alle finalità specificate senza alcun utile economico per il club organizzatore e sarà trasferito su di un conto dedicato alla realizzazione del parco (dove sono confluiti e conferiranno i fondi ricavati da altre iniziative).