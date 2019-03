Rugby, ultima in casa per gli Hammers Campobasso: il casa contro l’Avellino

Sono due le giornate che restano da disputare nel campionato di serie C2 di rugby girone campano e ancora il verdetto finale è tutto da decidere. Gli Hammers Rugby Campobasso inseguono a un tiro di schioppo il XV del Battipaglia e dopo settimane nelle quali l’alternanza in testa alla classifica generale è stata un costante segnale di quanto si sia rivelato equilibrato e difficile questo campionato siamo giunti alle battute finali di una stagione intensa e lunga.

Per coach Sommella e i suoi ragazzi domenica alle 15.30, sul terreno dell’ex Romagnoli di Campobasso, c’è da affrontare la formazione irpina dell’Avellino, già sconfitta nella gara d’andata in modo ampio.

Dopo la gara di Napoli di quindici giorni fa contro la Partenope si è allungata la lista degli indisponibili a lungo termine per il coach campobassano, infatti, agli infortuni di De Luca e Rosa si è andato ad aggiungere quello di Di Iorio vittima di un colpo proibito in mischia alla mascella, non visto dall’arbitro, che lo terrà lontano dai campi di gara per i prossimi mesi.

La partita contro l’Avellino sarà per i rossoblu l’ultima in casa davanti al calore del pubblico amico che di certo non mancherà di far sentire al XV campobassano, anche in quest’occasione, il proprio sostegno, soprattutto in vista poi dell’ultima giornata di campionato che capitan Fatica e soci si ritroveranno ad affrontare in esterno ad Angri e che deciderà le sorti della stagione.

Una stagione che qualunque sarà l’esito finale ha regalato ampie soddisfazioni tecniche e agonistiche alla società del presidente Suliani, sia in serie C2 che nelle categorie giovanili nelle quali un grande lavoro di reclutamento è ripartito permettendo la costituzione di una formazione under 16 dal sicuro avvenire, guidata in panca da Fatica, con tanti elementi interessanti in prospettiva.

Proprio per gli under 16 domenica mattina ci sarà l’ennesimo confronto con i pari età nel loro campionato di categoria in terra campana, contro il Rugby Napoli Afragola presso il Villaggio del Rugby a Napoli, alle ore 11.30.

Questi i convocati di coach Sommella per la gara contro Avellino: Valente G., Discenza, Corsillo, Ianniruberto, Giampietruzzi, Pace, Zingale, Di Stefano, Lombardi, Dudiez, Ziccardi, Fatica, Mignogna, Valente A., Fratianni, Blanco, Pietrangelo, Lomma C., Di Bona, Battista, Lomma E., Suliani, Zeolla, Messina.