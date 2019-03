Questo pomeriggio, sabato 23 marzo alle ore 17, nei locali della Bibliomediateca comunale, in via Roma ex scuola elementare D’Ovidio, sarà inaugurato il punto lettura di ‘Nati per Leggere’.

Per l’occasione sarà presentato il libro ‘Il viaggio di Amanda’ nato nell’ambito del progetto ‘Ponte, che ha coinvolto le donne ospiti del Cas Eden, promosso dal Comune di Campobasso e proposto dall’associazione ‘Il Cerchio’.