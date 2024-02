Sesto Campano Comune cardio-protetto: in arrivo altri tre defibrillatori

Sesto Campano prosegue il percorso per diventare un Comune cardio-protetto. Procede a passo spedito l’iniziativa voluta congiuntamente dall’Amministrazione comunale e dal gruppo locale della Protezione civile, coordinato dal gen. Gino Tommasone. Si tratta di un impegno che, come Sindaco, insieme a tutta la Giunta e ai Consiglieri di maggioranza, era stato inserito nel programma elettorale e che intendo portare avanti in tempi brevi.

Sabato 2 marzo, infatti, a partire dalle ore 10.00 si terrà la cerimonia di consegna di altri tre defibrillatori, che andranno ad aggiungersi a quelli già installati lo scorso anno presso la scuola dell’infanzia-primaria, la scuola secondaria di primo grado e il Municipio.

Alle 10.00 il primo nuovo dispositivo verrà collocato in piazza Romandino, in Sesto Campano pianura;

alle 11.00 il secondo nuovo dispositivo verrà collocato in piazza Ponte, a Roccapipirozzi Alta;

alle 12.00 il terzo nuovo dispositivo verrà collocato in piazza G. Lucato a Roccapipirozzi Bassa.

I defibrillatori sono stati acquistati dalla Protezione civile di Sesto Campano, con un contributo della Colacem Spa, che ha accolto la richiesta pervenuta dall’amministrazione municipale.

L’obiettivo finale è quello di assicurare la presenza dei dispositivi salvavita in tutto il territorio comunale, frazioni comprese. Non a caso, il prossimo passo sarà quello di prevederne l’installazione presso il campo sportivo del paese, non appena i lavori di realizzazione di quest’ultimo saranno terminati, e presso la piazza principale di Sesto Campano Centro.

Abbiamo a cuore il diritto alla vita di ogni concittadino e lavoratore presente sul territorio.