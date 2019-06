Ultimi giorni di avvicinamento all’atteso evento ‘Carpinone in fiore’

Ultimi giorni di avvicinamento all’evento ‘Carpinone in fiore’, l’iniziativa portata avanti dall’associazione culturale ‘Jano Canese’ con il patrocinio del Comune di Carpinone.

La manifestazione è in programma domenica nell’area di viale Stazione e piazza Concezione con inaugurazione fissata alle 10.30 con la benedizione degli stand in occasione dell’apertura del mercatino. Tra gli espositori spazio per manufatti in tessuto, oggettistica, decoupage, birra artigianale, prodotti bio e cosmetici con erbe.

Contemporaneamente al mercatino sarà dato il via alla mostra fotografica e al banco medievale con una dimostrazione di tiro con l’arco.

Alle 11 spazio allo spettacolo con l’esibizione della scuola di danza ‘L’espace libre’. Nel pomeriggio, poi, l’evento avrà una declinazione prettamente medievale con la sfilata, dalle 16, per le vie del paese degli Arcieri storici Turris Maior e dei Giullari di Davide Rossi. Un’ora dopo la conclusione degli eventi con uno spettacolo che coinvolgerà prima gli arcieri e poi i giullari.

Durante tutta la giornata, tra l’altro, funzionerà uno stand gastronomico allestito dagli organizzatori.