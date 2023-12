Venafro, il sindaco Alfredo Ricci assegne le deleghe ai consiglieri

Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ha firmato il decreto con cui ha attribuito ai Consiglieri Comunali di maggioranza gli incarichi specifici nelle diverse materie dell’Amministrazione.

Di seguito gli incarichi conferiti a ciascun Consigliere:

Cons. Dario Ottaviano: Cultura, Biblioteca, Sport, Rapporti con l’associazione Città dell’Olio;

Cons. Ilary Bucci : Viabilità, Decoro Urbano, Arredo Urbano, Pari Opportunità;

: Viabilità, Decoro Urbano, Arredo Urbano, Pari Opportunità; Cons. Anna Barile: Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, Turismo, Promozione dei Prodotti del Territorio e Sviluppo del Marchio DECO;

Cons. Aurelio Elcino: Frazioni, Organizzazione di Eventi e Spettacoli, Rapporti con le Associazioni e la Proloco;

Cons. Fabio Falciglia : Politiche Giovanili, Protezione Civile;

: Politiche Giovanili, Protezione Civile; Cons. Massimo Zullo: Agricoltura, Fida Pascolo.

“Si viene così a completare il quadro delle materie in cui ciascun amministratore sarà impegnato in maniera prevalente. E non è un caso – sottolinea il sindaco Ricci – se ho scelto questo momento per adottare tale decreto, a fine anno, subito dopo il compimento del primo semestre dall’insediamento a seguito delle elezioni dello scorso maggio, e nelle ore in cui approviamo in Consiglio Comunale il primo bilancio di previsione dell’attuale Amministrazione”.

“Insomma, dopo il rodaggio dei primi mesi, che hanno consentito anche di conoscere meglio le materie verso cui ciascun Consigliere, soprattutto quelli eletti per la prima volta, hanno maggiore predisposizione a impegnarsi, con questi incarichi ciascun Consigliere potrà seguire maggiormente e in prima persona uno specifico settore della vita amministrativa comunale, in maniera ulteriore rispetto a quanto già di competenza di ciascun Consigliere Comunale. E in tal senso è importante che tutti i Consiglieri abbiano voluto l’assegnazione di un settore specifico a cui dedicarsi in maniera prevalente, a conferma della vitalità e dell’entusiasmo dell’impegno di ciascuno.

Non escludo che nei prossimi mesi gli incarichi potranno essere ulteriormente integrati, in considerazione delle esigenze dell’Amministrazione e d’intesa con ciascun Consigliere”.