Violenza contro le donne: la Polizia di Stato in prima linea per combattere il fenomeno

Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, verrà presentata in tutte le sedi, la Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, con numerose iniziative.

Inoltre, la Direzione Centrale Anticrimine, cui fa capo la progettualità, ha organizzato per il 19 novembre prossimo a Pietra Ligure (SV), la prima edizione di “We run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi” un evento sportivo nazionale aperto a tutti i cittadini, realizzato su due percorsi: uno di 10 km competitivo e non competitivo e uno di 3 km non competitivo.

Entrambi i percorsi condivideranno la località di partenza e arrivo, ove sarà realizzato un villaggio dedicato al tema della violenza di genere. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre attraverso il link https://api.endu.net/r/i/75518.

Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda allegata.