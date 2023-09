Scomparsa Giorgio Napolitano, il cordoglio della politica molisana

Il Presidente Emerito, Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica dal 2006 al 2015 e già deputato, Ministro, Presidente della Camera dei Deputati, Europarlamentare, è scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì 22 settembre 2023.

Il cordoglio della politica molisana.

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, Senatore a vita e per nove anni Presidente della Repubblica.

“Napolitano è una di quelle persone che ha scritto la storia dell’Italia repubblicana, ricoprendo tutte le cariche istituzionali più importanti. Alla famiglia giunga il cordoglio della Regione Molise”.

Sen. Costanzo Della Porta e On. Elisabetta Christiana Lancellotta: “Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano. Attuale Senatore a vita, ha ricoperto diverse cariche istituzionali: Presidente della Camera dei Deputati, Ministro, Europarlamentare, prima di diventare Presidente della Repubblica. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze”.

“Oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese. La scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano priva l’Italia di un uomo che ha sempre servito le istituzioni del Paese con dignità, disciplina e orgoglio, anche e soprattutto nei momenti di maggior difficoltà politica e economica. Ricorderò sempre il suo garbo e la sua grande fede in un’Europa unita e solidale, concepita come causa e interesse comune di tutti gli Stati del continente. Con Napolitano se ne va uno delle più brillanti menti del meridione; un uomo che ha fatto dell’amore per l’Italia e dell’impegno per un’Europa unita la cifra stilista della sua vita. Che la terra le sia lieve, Presidente!”. Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, nel giorno della scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.