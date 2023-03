Molise Bocce Trophy Gran Premio CBlive, a Campobasso diversi campioni del Mondo della disciplina

Un ricco fine settimana boccistico a Campobasso e, nello specifico, alla Bocciofila Monforte, società presieduta da Manfredo Di Sarro.

Domenica 26 marzo 2023, a partire dalle ore 9, è in programma il Molise Bocce Trophy Gran Premio CBlive, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, kermesse che prevede una doppia gara: un Individuale Nazionale Major 500 e una Terna Imposta Regionale.

In Molise, per la prima volta, vengono organizzate due gare in parallelo e nella stessa domenica.

Il Molise Bocce Trophy Gran Premio CBlive è organizzato dalla Bocciofila Monforte Campobasso, con la collaborazione della FIB Molise, e nello specifico dal presidente del Comitato Regionale della Federbocce molisana, Giuseppe Formato, il quale è anche vice-presidente del club di Villa de Capoa, insieme alla collega giornalista Fabiana Abbazia.

Trentadue gli atleti di categoria A impegnati nella gara Nazionale Major 500 e, tra questi, anche due atleti che hanno vinto i Mondiali nel novembre 2022 in Turchia: Mirko Savoretti, marchigiano in forza alla Caccialanza Milano (società con cui nel 2022 ha vinto scudetto, Supercoppa Nazionale e Champions League), iridato nella specialità Coppia con Luca Viscusi, e Giuliano Di Nicola, pescarese in forza alla Sant’Angelo Montegrillo di Perugia.

In gara anche Marco Di Nicola della Nova Inox Mosciano, che nel giugno 2022 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo; l’ex iridato individuale nel 2019 Gianluca Formicone, portacolori della società veneta Vigasio Villafranca, compagno di squadra dell’altro ex iridato Alfonso Nanni; il vincitore del Master FIB 2021, Francesco Santoriello, campano in forza alla Boville Marino; Luca Brutti del Città di Perugia e protagonista a Campobasso nel novembre scorso nella finale scudetto disputata nel capoluogo molisano.

In parallelo e contemporaneamente si disputerà, sempre per Molise Bocce Trophy Gran Premio CBlive, una Terna Imposta Regionale, aperta a tutte le categorie, gara alla quale sono iscritte trentotto formazioni.

In totale, tra le due kermesse, saranno 146 gli atleti in gara.

“Stiamo lavorando su tutto il territorio molisano con un’attività intensa tra gare e campionati – ha commentato il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – La doppia gara nella stessa giornata è una novità per il Molise boccistico, oltre a rappresentare un grande sforzo economico e logistico con 146 atleti in gara. I nostri atleti fanno grandi sacrifici, anche alla luce del fatto che il sabato pomeriggio si giocano i campionati a squadre. Per comprendere la passione che muove i nostri giocatori, basta pensare come Nanni, Formicone, Savoretti, i fratelli Di Nicola, Coppola non partiranno prima delle 19 di sabato da Verona, Roma, Perugia, Castelfidardo dove saranno impegnati nei campionati di serie A e A1 alla vigilia del Molise Bocce Trophy. Un ringraziamento lo devo al Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, che ha patrocinato la manifestazione, sempre vicino al mondo dello sport e al movimento boccistico molisano”.

I gironi eliminatori dell’Individuale Nazionale Major 500 si disputeranno, dalle ore 9, al Bocciodromo Comunale di Campobasso in via Insorti d’Ungheria e sulle corsie di gioco della società La Torre Vinchiaturo.

I raggruppamenti eliminatori della Terna Regionale, invece, avranno luogo, sempre dalle 9, alla Bocciofila Monforte Campobasso, al Morgione Ripalimosani, alla società La Rocca Oratino, al Bocciodromo ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso, alla Frosolonese.

Alle ore 14,30 i semifinalisti di entrambe le manifestazioni si ritroveranno alla Bocciofila Monforte di Campobasso, in Villa de Capoa, per la disputa delle quattro semifinali e delle due finalissime.