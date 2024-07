Pallavolo serie A3, alla Spike Devils il palleggiatore abruzzese Lorenzo Piazza

Terza ufficializzazione in seno all’organico che verrà per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Dopo il bomber Zanettin e lo schiacciatore Urbanowicz, in rossoblù arriva anche il regista abruzzese Lorenzo Piazza.

Trentaduenne di 182 centimetri, il nuovo palleggiatore dei ‘diavoletti’ dalla sua ha un curriculum di tutto rilievo con le ultime otto stagioni suddivise tra A2 ed A3. Nel secondo torneo nazionale è stato a Bergamo, Lagonegro, Cantù, Macerata, Ortona, Mondovì e Vibo Valentia. Per l’A3, oltre all’ultima annata vissuta a Lagongero, era stato prima a San Donà di Piave ed Ottaviano.

«È la prima occasione, dopo la prima metà di stagione ad Ortona nel 2021/22, di essere vicino a casa e vengo in Molise, nel novero di quello che è stato il mio giro d’Italia pallavolistico, con il piglio e la determinazione di sempre: ossia essere molto combattivo e riuscire a fare il meglio per questa squadra che, pur non essendo della mia regione, essendo un territorio ‘cugino’ è un po’ come se le fosse».

Parlando di se stesso e del suo modo di interpretare il ruolo di regista, Piazza si sente «come un giocatore che pretende molto dal proprio stare in campo e, di conseguenza, anche dai suoi compagni successivamente. Credo molto nella forza del gruppo, del resto la nostra è una disciplina di squadra ed è nell’aggregazione tra tutte le componenti – organico, staff, dirigenza ed appassionati – che si può viaggiare verso un obiettivo comune».

Non si sbilancia – l’ultimo innesto in rossoblù – sulla sua filosofia tattica: «Da parte mia provo a coinvolgere tutti, cercando di dare a ciascuno delle responsabilità con, ovviamente, delle priorità, ma questi saranno tutti aspetti che verificheremo in corso d’opera sin dalla prima giornata di allenamento. Andremo a trovare l’intesa ed i tempi con i compagni e, in questo senso, si verificheranno anche quelle che saranno le principali caratteristiche d’insieme. Con certezza, conoscendoci sia dentro che fuori dal campo, andremo a vedere quelle che saranno le soluzioni migliori per provare ad ottenere i migliori risultati possibili».

Conoscitore del girone Blu, Piazza sa bene che sarà una poule in cui occorrerà prestare grande attenzione a tutti gli altri competitor.

«Ho avuto modo di dare un’occhiata agli organici e sembrerebbe confermata questa tendenza, in linea anche con l’andazzo dello scorso anno, considerando anche quelli che sono stati i risultati finali, ma anche quelli che sono stati gli appuntamenti di Coppa Italia e Supercoppa. Con certezza dovremo puntare a dare sempre quel qualcosa in più. Del resto, questo è un torneo in cui se si riesce a trovare la giusta intensa e la necessaria sinergia, vedi quel che è successo ad esempio con Mantova nell’ultima stagione, al di là di quelle che sono le indicazioni iniziali, si può arrivare ad ottenere risultati di assoluto rilievo».

Peraltro, dalla loro, i rossoblù si fiondano in quest’avventura dopo un’annata – quella 2023/24 – caratterizzata dal triplete con l’exploit in regular season, quello nella Final Four di Coppa Italia di serie B e quello poi ai playoff che ha regalato il salto in A3.

«Ogni stagione è differente dall’altra – spiega Piazza – ma, con certezza, le vittorie creano positività nell’ambiente e coinvolgimento, oltre che carica dagli spalti ed è nello scambio di energia tra chi è in campo e chi ti segue che si possono creare le basi importanti per provare a proseguire in quel trend. Avere il supporto della gente, in effetti, ti dà una marcia in più e, da parte nostra, sarà determinante rafforzare l’ambiente cercando di fare risultati sin da subito. Così, col supporto dei tifosi, che nei momenti facili, ma soprattutto in quelli difficili, sono chiamati a dare la giusta spinta al gruppo e con la presenza delle gente sugli spalti ciascuno punterà a dare il meglio di sé perché ognuno punterà ad essere una tessera di questo meraviglioso mosaico».