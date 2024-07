Serie C, il portiere Forte e il difensore Calabrese firmano per il Campobasso

Ha firmato un contratto biennale con il Campobasso Fc, l’esperto portiere Francesco Forte, classe ’91 che nella passata stagione ha vestito le maglie di Virtus Francavilla e Monterosi Tuscia Fc. L’estremo difensore calabrese, ha disputato oltre 400 partite in carriera tra i professionisti.

Ha esordito in serie C2 con la maglia della Vigor Lamezia. Ha giocato con diversi club tra cui Maceratese, Casertana, Avellino e Viterbese con la quale ha vinto la Coppa Italia di Serie C.

“Sono felice di aver trovato l’accordo con il Campobasso che è una grande piazza, non vedo l’ora di iniziare. Con Mister Braglia, che conosco molto bene, sono sicuro ci toglieremo grosse soddisfazioni. Ho giocato a sua disposizione con l’Avellino quindi so cosa vuole e pretende in campo dai suoi ragazzi. Non ci resta che iniziare a lavorare e consegnare a Società e tifosi i migliori traguardi”.

Bernardo Calabrese, classe 2002, nato a Verona, difensore, ha firmato un contratto che lo lega al Campobasso FC.

Calabrese è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, ha disputato campionati di serie C con il Padova e il Latina. Approdato poi al Gubbio, ha giocato a disposizione di Mister Braglia.

“Sono contento di questa occasione – ha detto il giovane calciatore – Quella del Campobasso è una piazza importante e il progetto della Società è molto ambizioso. Per questo, il mio obiettivo, è fare il meglio possibile e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Inoltre – ha concluso – sono fiero di lavorare con lo stesso Mister che ho avuto a Gubbio. Sono certo che faremo una bella stagione”.

Intanto, amichevole di spicco e dal sapore internazionale per il Campobasso Football Club. Si tratta del primo match della nuova stagione che vedrà in campo i ragazzi di Mister Braglia.

Giovedì 25 luglio alle ore 20:00 presso il Molinari Avicor Stadium, i rossoblù affronteranno il Dagenham & Redbridge FC, formazione di National League inglese di cui la North Sixth Group è proprietaria.

Campobasso FC e Dagenham & Redbridge FC uniti dalla stessa famiglia che continua a tracciare il segno distintivo di un futuro caratterizzato da opportunità sportive moderne e all’avanguardia.

La squadra inglese resterà a Campobasso per tre giorni e sarà, quindi, anche un’occasione per far conoscere le bellezze del Molise e della città. Tutti pronti, allora, a riempire lo stadio e ad accogliere gli amici del Dagenham & Redbridge.

La vendita dei biglietti partirà da lunedì 15 luglio. Il costo sarà il seguente: 5 euro per la curva, 10 euro per le tribune laterali e inferiore, 30 euro per la tribuna centrale.