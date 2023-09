Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso impegnata nel quadrangolare di Agropoli

Termina in Campania il percorso di confronti amichevoli in vista del campionato per La Molisana Magnolia Campobasso. Nel fine settimana, infatti, tra sabato e domenica, al PalaDiConcilio di Agropoli, laddove, con l’organizzazione dell’Agropoli Paestum ci sarà spazio per il quadrangolare ‘Terranova’.

PERCORSO VIRTUOSO Forte dei quattro successi in altrettante gare sinora disputate (in casa con Umbertide, a Faenza e nel quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’ con Roma e Roseto), i #fioridacciaio di coach Mimmo Sabatelli si proiettano su di una kermesse con al via altri tre team nell’A1 che verrà: ossia le ‘padrone di casa’ del Battipaglia (già impegnate a Campobasso nel quadrangolare del capoluogo di regione), Ragusa e la Oxygen Roma.

Per le rossoblù l’esordio, sabato 23 alle 18, sarà contro la Virtus Eirene Ragusa nella prima delle due semifinali del quadrangolare (l’altra alle 20 sarà tra Battipaglia e Roma) in un sabato intenso aperto dall’amichevole di serie B tra Agropoli Paestum e Marigliano. Il giorno successivo, poi, spazio alla finalina (ore 17) e alla finalissima (alle 19).

PRIMA ANTAGONISTA Sull’altro fronte, in semifinale, le magnolie troveranno le siciliane del Ragusa affidate all’ex commissario tecnico dell’Italbasket rosa Lino Lardo (sostituito nelle scorse ore dal coach venafrano Andrea Capobianco). Le iblee hanno un drappello italiano di spessore comprendente Laura Spreafico, Maria Miccoli, Ilaria Milazzo e Silvia Pastrello. Sul versante straniero spazio per la play-guardia statunitense Jasmine Thomas, per la pivot nigeriana Oderah Chidom e per le due lunghe Ivana Jakubcova e Laura Juskaite (slovacca la prima, lituana la seconda). Nell’organico, peraltro, anche un’ex rossoblù come la macedone Matea Nikolikj.

PRESENTAZIONE IN VISTA L’appuntamento campano, oltre ad essere un test generale in vista dell’esordio in campionato (domenica primo ottobre alle ore 16.15 contro Sassari nello scenario del PalaRomare di Schio), sarà anche un momento di avvicinamento alla cerimonia di presentazione del roster rossoblù per la stagione 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre, dalle 20, sul parquet dell’Arena con tanto di musica e divertimento al termine.