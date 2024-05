Nell’Aula Magna dell’Unimol la cerimonia d’apertura dei Campionati Nazionali Universitari 2024

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, è intervenuto alla Cerimonia d’Apertura dei Campionati Nazionali Universitari 2024, le cui finali si disputano in Molise, organizzate dall’Università degli Studi del Molise e dal CUS Molise.

Insieme al Presidente, anche l’Assessore allo Sport, Salvatore Micone, intervenuto nel corso dell’evento.

“Il Molise ringrazia per questa grande opportunità che vivranno gli studenti nella nostra regione, il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese; il Presidente del Comitato Organizzatore, Prof. Germano Guerra; il Presidente del CUS Molise, Maurizio Rivellino – le parole del Presidente Francesco Roberti – Un sentito grazie per il grande sforzo organizzativo che ha consentito all’Università degli Studi del Molise, ancora una volta, di aver potuto organizzare i Campionati Nazionali Universitari, giunti alla 77^ edizione”.

“Taekwond, Judo, Lotta, Karate, Atletica Leggera, Pallavolo, Calcio a 5, Pallacanestro, Rugby a 7, Calcio a 11, Tennis, Scherma, Bocce, Tiro a Volo, Tennistavolo, Basket 3 contro 3, Beach Volley, Pallamano, Tennis in Carrozzina, Golf Accademico, Plogging e Group Cycling: mi piace soffermarmi su tutti gli sport presenti – ha sottolineato Roberti – ogni disciplina sportiva è unica nel suo genere e sarà bello in questi otto giorni di competizioni avere l’opportunità di vedere gli studenti impegnati nelle proprie passioni, che quotidianamente accompagnano e affiancano la loro attività di studenti universitari, il cui impegno li porterà a essere i protagonisti della società del futuro”.

“Lo sport è anche un importante veicolo di marketing territoriale e turistico – ha proseguito Roberti – Ho apprezzato l’idea degli organizzatori di strutturare questa importante manifestazione in maniera itinerante in Molise. Sapere che i giovani partecipanti ai CNU, i tecnici, i dirigenti e gli addetti ai lavori avranno modo di competere in alcuni dei nostri centri più belli e caratteristici mi ha inorgoglito. Si avrà modo, tramite questa Olimpiade, di conoscere diversi centri, come Campobasso, Isernia, Termoli, Campomarino, Filignano, Mirabello Sannitico, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e San Giuliano del Sannio, ognuno dei quali caratterizzato dalla propria storia e dalle proprie tradizioni”.

“Gli studenti sono la nostra più preziosa risorsa – ha continuato il Presidente – In questi otto giorni li vedremo impegnati nelle 22 discipline sportive ed è importante sapere come i nostri ragazzi riescano a portare avanti parallelamente le passioni con lo studio, indispensabile affinché ognuno possa affermarsi, per le proprie competenze e capacità, nella società del domani. L’Università degli Studi del Molise è uno dei gioielli della nostra Regione. Un polo culturale d’eccellenza, voluto dalla lungimiranza di una classe politica che pensò al futuro del Molise. Quel futuro a cui pensiamo noi, oggi, in Regione”.

“Con il Rettore Prof. Luca Brunese e con tutta la Struttura Amministrativa c’è grande sintonia negli obiettivi e nelle strategie per continuare a portare avanti quel lavoro lungimirante che condusse all’istituzione dell’Università degli Studi del Molise – ha ricordato Roberti – La Regione Molise, di concerto con l’Unimol, ha programmato, sin dall’inizio della legislatura, in termini di risorse economiche e umane, perché abbiamo una grande sfida: permettere ai nostri giovani di formarsi e studiare in Molise, trovando lo sbocco lavorativo nella propria terra”.

“Auguro ai ragazzi – Roberti si rivolge agli studenti – di divertirsi nelle rispettive competizioni. Tutti i partecipanti troveranno una regione, il Molise, bella e accogliente. Auguro a tutti di dare il meglio di se stessi a livello agonistico. Sono certo che tutti i protagonisti di questa grande manifestazione torneranno nelle proprie Università e nei rispettivi territori con un bagaglio umano, sportivo e culturale importante. Auguri a tutti, anzi non ho dubbi, che questa regione vi resterà nel cuore e nella mente”.

LA NOTA DELL’UNIMOL – Si è alzato ufficialmente il sipario sui Campionati Nazionali Universitari 2024 organizzati da Unimol e Cus Molise con il supporto della Regione Molise e delle istituzioni. Con la cerimonia inaugurale svolta in Aula Magna la più importante manifestazione sportiva universitaria ha acceso i motori.

Alla presenza delle autorità politiche e sportive della nostra regione e dei Cus partecipanti, è partita la lunga maratona sportiva che coinvolgerà l’intero territorio regionale, teatro per nove giorni di gare e confronti dall’elevato contenuto tecnico in ogni disciplina. Con presentatrice la giornalista Tiziana Todisco, ad aprire il pomeriggio inaugurale è stata la sfilata dei Centri Universitari che prenderanno parte alla manifestazione. Il presidente del Comitato Organizzatore, professor Germano Guerra ha sottolineato l’importanza di un simile evento per l’intero territorio regionale e per la città di Campobasso. Guerra ha tenuto a rimarcare come il grande lavoro in sinergia tra tutte le componenti, politiche, sportive e accademiche sia in grado di portare a grandi risultati, cosa già avvenuta nelle due edizioni precedenti ospitate in Molise.

Il Rettore dell’Unimol, Luca Brunese, sempre vicino al mondo dello sport ha posto l’attenzione sulla valenza non solo sportiva dei Cnu e su quello che essi rappresentano per gli studenti atleti di ogni Ateneo, una grande occasione per essere protagonisti, una vetrina che potrà regalare un futuro importante. Il professor Brunese ha ribadito le grandi capacità di una macchina organizzativa rodata, in grado di offrire il meglio in circostanze così importanti ed ha invitato tutti ad essere presenti alle gare per godere di un grande spettacolo.

Il sindaco di Campobasso, Paola Felice ha fatto leva sull’importanza che un simile evento può avere per il territorio e per l’intera comunità e con grande orgoglio si è soffermata sulla qualità di una manifestazione che riserverà grandi emozioni e lascerà qualcosa di positivo in ognuno dei partecipanti. Da primo cittadino si è detta estremamente contenta del grande lavoro di squadra che è stato fatto per la buona riuscita dei Cnu.

Il presidente della Regione, Francesco Roberti ha fatto trasparire una evidente soddisfazione e si è complimentato con la macchina organizzativa per essere riuscita a regalare alla nostra regione qualcosa di prestigioso rimarcando la vicinanza dell’ente, pronto a sostenere sempre iniziative di questo spessore.

Gli ha fatto eco l’assessore allo sport, cultura e turismo della Regione Salvatore Micone che ha rimarcato la bellezza di un simile evento che coinvolge tanti giovani studenti ed ha ribadito quanto i Cnu siano un volano di promozione per tutta la regione Molise.

Angelo Campofredano, responsabile regionale di Sport e Salute, si è soffermato sull’aspetto comunicativo dei Cnu, in quanto essi sono capaci di regalare attraverso gesti tecnici di livello, forti emozioni. Campofredano si è poi complimentato con gli organizzatori che hanno regalato un’importante opportunità al Molise, non soltanto sportiva.

Donatella Perrella, presidente del Cip Molise nell’esprimere la propria soddisfazione ha spiegato quanto un evento di questa portata regali unità tra tutte le regioni d’Italia, tra realtà differenti che si trovano a confrontarsi sui campi di gara per poi ritrovarsi all’esterno a condividere momenti di confronto e di crescita.

Emozionato e non potrebbe essere altrimenti, il presidente del Cus Molise, Maurizio Rivellino che ha ribadito quanto siano solidi e proficui i rapporti tra Cus Molise, Unimol e Cusi, base fondamentale per poter dare vita nel miglior modo possibile, alla più importante manifestazione studentesca a livello italiano. Rivellino ha ringraziato le istituzioni e tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per la buona riuscita di questo grande evento che coinvolgerà l’intera regione.

A chiudere gli interventi istituzionali il numero uno della FederCusi, Antonio Dima che ha rimarcato quanto nella nostra regione si sia sentito sempre a casa. Ha poi ribadito che la nostra è una regione operai che con passione, sacrificio e impegno sia in grado di garantire risultati straordinari.

Dopo la proiezione del video di presentazione del Centro Sportivo della Guardia di Finanza e l’intervento del comandante Marco Appella, gli atleti delle Fiamme Gialle, Valerio Aspromonte (ex fiorettista oggi tecnico), Edwige Gwend (ex judoka) e Matteo Fiore (karateka), tutti pluri medagliati, hanno portato a conoscenza dei presenti la loro esperienza sportiva e di vita rispondendo alle domande della giornalista Tiziana Todisco, catturando l’attenzione e suscitando grande emozione.

Particolarmente toccante è stato il momento dei giuramenti olimpici dell’atleta universitario, letto dal capitano della selezione di calcio a 5 del Cus Molise Carlo De Nisco, del giudice sportivo letto da Marina Bellomo e dell’allenatore letto da Mario Greco. Al termine i campionati italiani universitari 2024 sono stati dichiarati aperti. Da domani comincia lo spettacolo.

Programma gare prima giornata – I campionati nazionali universitari prenderanno il via domani, sabato 18 maggio, con le competizioni di judo (dalle ore 8 al Palaunimol), lotta (inizio competizione fissata alle ore 10 al Palaunimol) e taekwondo (forme) al Palavazzieri con inizio gare alle 10. A Isernia, invece, giornata dedicata all’atletica a partire dal pomeriggio.