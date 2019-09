Pallacanestro serie A2. Magnolia, con una serata glamour al via la fase centrale del precampionato

Prende il via martedì, 10 settembre 2019, una settimana particolarmente intensa in casa della Magnolia Campobasso. In quella che sarà la quarta delle sei settimane di avvicinamento al campionato, infatti, il team rossoblù vivrà sia la propria presentazione ufficiale che l’evento clou a livello di amichevoli precampionato, ossia la terza edizione del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’.

VERNISSAGE E LUSTRINI Per i #fioridacciaio la prima data sottolineata sull’agenda è quella del 10 settembre, quando presso il Blue Note (per quella che è una partnership ormai consolidata sin dalla prima stagione) ci sarà la presentazione ufficiale del team a partire dalle ore 20.30 con una prima parte, condotta da Michaela Marcaccio, incentrata sugli interventi di carattere istituzionale (la presidente Antonella Palmieri, nonché autorità politiche e sportive). Poi il fronte tecnico con anfitrione Francesco Brunale. In questa fase vivranno un momento di passerella le dodici giocatrici del roster ed i componenti lo staff tecnico. Al termine, spazio per il pasta party griffato La Molisana, main sponsor della società del capoluogo di regione.

CAMPOBASSO PER LO SPORT L’attenzione poi si sposterà su venerdì 13 e sabato 14, quando è in programma la terza edizione del quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’. Sul parquet del PalaVazzieri, a sfidare le magnolie ci sarà il Battipaglia di A1 che, al suo interno, può annoverare l’ala brindisina nel giro della Nazionale Marzia Tagliamento, ed i team di A2 (uno per girone) dell’Athena Roma sul fronte Sud e l’Alpo Villafranca sul versante Nord. Le capitoline, avversarie delle rossoblù anche in campionato, hanno nella play argentina Gonzalez (assente però nella circostanza perché impegnata con la propria nazionale con la Coppa Fiba sudamericana) e nell’ala balcanica Masic i propri riferimenti. In casa veneta ben due le ex, entrambe sotto canestro, ossia l’ala-pivot veneta Laura Reani (protagonista sino a maggio tra le magnolie) ed il centro Marina Dznic (in Molise nella prima stagione del club rossoblù), nonché un esterna del calibro di Policari. In queste ore c’è spazio per la definizione degli accoppiamenti e degli orari di gioco così da consentire l’ufficializzazione delle caratteristiche della rassegna.