A Castel del Giudice il convegno ‘Bocce: sport, socialità e benessere’

Lo sport delle bocce è sempre più protagonista in Molise, non solo sotto l’aspetto agonistico, ma anche con proficui momenti di confronto che coinvolgono l’intero territorio.

La Sala Conferenze di Borgo Tufi, a Castel del Giudice, sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 10,30, ospiterà il convegno dal tema ‘Bocce: sport, socialità e benessere’, organizzato dalla FIB Molise e dalla FIB Basilicata.

Durante il momento di confronto sarà messa in risalto la peculiarità di grande accessibilità dello sport delle bocce, disciplina aperta a tutti e a persone di tutte le età e, dunque, di grande valenza per le politiche rivolte ai corretti stili di vita e alla prevenzione.

L’introduzione del momento di confronto sarà a cura del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato; i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile; al Presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Venafro, Alfredo Ricci; alla consigliera nazionale CONI, Elisabetta Lancellotta; e al presidente del Circolo Bocciofilo Castellano, Franco Gentile.

A relazionare, il Dirigente Medico dell’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, Nicola Zagaria, che parlerà dei benefici dello sport a tutte le età, e la presidente della FIB Basilicata, Angela Laguardia, la quale ha approntato un sondaggio sottoposto alle atlete del movimento boccistico sui benefici psico-fisici derivanti dalla pratica boccistica sulle donne.

Tre le testimonianze per un confronto, anche tra generazioni, altra grande caratteristica della disciplina boccistica, sui benefici dello sport delle bocce, quelle: del 14enne Marco Lattanzio, atleta della Bocciofila Avis Campobasso; dell’atleta paralimpico Sitting, Pasquale Evangelista, sempre della Bocciofila Avis Campobasso (medaglia di bronzo a Trevi ai Campionati Italiani a Coppia nel 2021); e dell’atleta lucano Luciano Petracca della Montereale Potenza, di professione ingegnere e già Consigliere Federale negli anni ’70 ed ex Presidente della FIB Basilicata, il quale a 88 anni ancora gareggia nelle gare dello Sport per tutti, macinando chilometri quasi ogni domenica, protagonista di una lunghissima carriera iniziata 70 anni fa e testimone diretto dell’elisir di lunga vita legato alla pratica sportivo-agonistica anche in età avanzatissima.

A moderare, la giornalista Fabiana Abbazia.

“Sarà un piacevole momento di confronto per mettere in risalto le molteplici peculiarità dello sport delle bocce, una disciplina in grado di coniugare l’aspetto agonistico dell’alto livello e dello sport per tutti, oltre agli aspetti sociali, di condivisione, di integrazione tra generazioni, che si realizzano all’interno dei bocciodromi, ma anche quelli legati alle politiche di prevenzione e dei corretti stili di vita”, il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato.

“L’idea del convegno è nata per rilanciare lo sport delle bocce a Castel del Giudice e nell’intera area, considerando che nel piccolo centro ai confini tra Molise e Abruzzo è presente un funzionale bocciodromo, a servizio dello stesso Castel del Giudice e di tutti i paesi limitrofi, dove poter fare sport anche nel periodo invernale, al coperto e al caldo e, soprattutto, poter condividere insieme agli altri i momenti di svago e del tempo libero”, ha proseguito il presidente Formato.

“È stato tra gli obiettivi precipui del vice-presidente della FIB Molise, Pasquale Mangione, che personalmente ho accolto con grande entusiasmo, far ripartire l’attività boccistica a Castel del Giudice e, per questo, ringrazio lui e il presidente del Circolo Bocciofilo Castellano, Franco Gentile – ha sottolineato il presidente Formato – Così come ringrazio il sindaco Lino Gentile, il quale si è mostrato ben disponibile a mettersi a disposizione per tutte le esigenze della società bocciofila del proprio paese, quale capofila di un movimento che ci auguriamo possa estendersi anche a tutti i Comuni limitrofi”.

“Nella zona appenninica abbiamo un’altra società, il Circolo Bocciofilo Santa Lucia di Civitella Alfedena, centro in provincia dell’Aquila, ma sotto l’egida della FIB Molise – ha concluso Giuseppe Formato – E anche lì, a breve, organizzeremo qualche manifestazione per promuovere lo sport delle bocce”.