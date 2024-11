Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise vince contro i reggini della Futura

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-FUTURA 4-3

Laborvetro: Lepre, Di Nunzio, Di Stefano, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Palmegiani, Tubau, Evangelista, Polisena, Joaozinho. All. Sanginario.

Futura: Parisi, Torino, Pannuti, Scopelliti, F. Martino, Honorio, Squillaci, A. Martino, Labate, Falcone, Minnella, Scalavino. All. Honorio-A. Martino.

Arbitri: Mella di Roma 1 e Galasso di Aprilia. Crono: Antagonista di Roma 1.

Marcatori: Honorio pt; De Nisco, Joaozinho (3), Scopelliti st.

Note: ammoniti Di Lisio, Di Stefano, Nathan.

Un’immensa Laborvetro Circolo La Nebbia Cus Molise va sotto, rimonta e vince contro una Futura mai doma. Al Palaunimol è stato un pomeriggio per cuori forti con la formazione rossoblù capace di rimontare l’iniziale svantaggio del primo tempo (quando l’estremo difensore ospite Parisi ha tenuto in piedi i suoi) e vincere con una grande seconda frazione di gioco. La Futura ha tentato la grande rimonta ma non ha potuto fare nulla

La cronaca – A partire meglio è la Futura con una conclusione Minnella alta. La risposta della Laborvetro è in un’azione avviata da Palmegiani e conclusa da Joaozinho, Parisi si oppone con esperienza. Sfera nella disponibilità di Tubau che conclude. L’estremo dei calabresi blocca. Ancora molisani sul pezzo: Nathan serve Joaozinho, sfera sul secondo palo dove De Nisco non arriva per un soffio all’appuntamento con la sfera. La gara è equilibrata, l’episodio che la sblocca è per la Futura: calcio di punizione di Minnella respinta di Lepre e Honorio firma lo 0-1. Il Cln Cus Molise reagisce subito e crea una doppia grande occasione per pareggiare: Nathan chiama al grande intervento Parisi che poi, con un vero miracolo salva risultato riesce ad opporsi a De Nisco. La Laborvetro gioca bene e crea un nuovo pericolo a Parisi: Joaozinho, sempre nel vivo dell’azione, assist per Palmegiani e l’estremo difensore dei calabresi cala ancora la saracinesca. In chiusura di frazione si rivede la Futura in fase offensiva: è Minnella a concludere verso la porta, Lepre attento, respinge di piede. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Nella ripresa la Laborvetro Cln Cus Molise parte con il piede sull’acceleratore: giocata super di Palmegiani, finta e tiro con la sfera che si spegne di un soffio al lato. Sull’altro fronte: scambio in velocità Scalavino-Honorio, diagonale al lato dell’ex Napoli. Cus Molise in palla e ad un passo dal pari quando Di Stefano dall’angolo pesca al centro dell’area De Nisco che incorna di testa, cuoio alto di nulla. Il pari è nell’aria e arriva su schema da calcio piazzato: Di Lisio serve De Nisco che non perdona.

Riequilibrato il confronto, in un amen la squadra di Sanginario mette la freccia: rimessa laterale errata dei calabresi, Joaozinho ne approfitta, recupera palla e dopo aver percorso qualche metro scarica alle spalle di Parisi il 2-1.

Il numero 25 di casa è on fire e va a realizzare anche la terza rete. Schema su fallo laterale Di Stefano lo serve e dai tredici metri fa esplodere ancora il Palaunimol. Doppietta personale e 3-1 Cus Molise.

I campobassani continuano ad affondare i colpi: rinvio di Lepre, Nathan la sfiora di testa e la palla termina in rete. I direttori di gara non sono dello stesso avviso e non convalidano la marcatura. Il finale è da brividi: la Futura opta per il gioco a cinque con Falcone portiere di movimento e accorcia le distanze con Honorio Il power play è croce e delizia per gli ospiti che per cercare di completare la rimonta incassano anche la quarta rete a 6” dalla fine.

A realizzarla è ancora Joaozinho che recupera la sfera nella sua metà campo e a porta sguarnita realizza la sua tripletta personale. L’ultima emozione la regala la Futura con la marcatura di Scopelliti che fissa il parziale sul 4-3.

E’ il finale dal Palaunimol perché non c’è più tempo. La Laborvetro conquista la seconda vittoria in campionato e si proietta alla trasferta di Capurso.