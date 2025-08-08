Serie C, test amichevole del Campobasso contro il Real Normanna Aversa: si gioca a Bojano
La partita è in programma allo stadio 'Colalillo' alle ore 17 di sabato 9 agosto 2025
Il Campobasso FC continua il proprio percorso di preparazione alla stagione 2025/2026 con un nuovo appuntamento sul campo: sabato 9 agosto, alle ore 17:00, allo stadio Adriano Colalillo di Bojano, i rossoblù affronteranno il Real Normanna Aversa, formazione militante nel campionato di Serie D.
Un banco di prova utile per mettere minuti nelle gambe, testare le dinamiche di gruppo e proseguire il lavoro di affinamento tecnico-tattico avviato durante il ritiro di Capracotta.
Per motivi di ordine pubblico, il settore ospiti resterà chiuso in ottemperanza al divieto di trasferta per i tifosi della squadra campana. La vendita dei tagliandi sarà quindi vietata ai residenti nella provincia di Caserta, inclusi i settori destinati alla tifoseria locale.
L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente tramite titolo nominativo, con indicazione obbligatoria della provincia di residenza. I ticket saranno acquistabili a partire dalle 17:00 di oggi, giovedì, 7 agosto 2025.
Il costo del biglietto per i tifosi del Campobasso è così determinato:
- Curva: €3,00
- Tribuna: €5,00,
I biglietti possono essere acquistati presso lo Store ufficiale del Campobasso Fc lungo Corso Vittorio Emanuele oppure online al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/campobasso-real-normanna-aversa-calcio
I tifosi potranno recarsi anche punti vendita ciaotickets presenti sul territorio:
CAMPOBASSO
• Bar Dello Sport Crigiu, via Ugo Petrella 20
• Antica Tabaccheria, piazza Pepe 41
• Promoeventi, viale Principe di Piemonte 131Y
• Bar 90′ Minuto, via B. Croce 24
• Tabaccheria Picciano, via M. Marconi 54
• Bar Tabacchi Leopardi, via Giacomo Leopardi 5
• Copisteria Carmen’s Copy, via Ungaretti 25/27
• Le 4 Vianove, contrada Monteverde, Vinchiaturo (CB)
JELSI
• Phonebet, Piazza Umberto I, 50, 86015, Jelsi (CB)
TERMOLI
• Bar Via Firenze, via Firenze 8/a, Termoli
• Tabaccheria Fioriti, via Tremiti 28, Termoli
• Tabaccheria Di Rado, Corso Mario Milano 22, Termoli
• Pro Loco Termoli APS, Via Dante, 0, 86039, Termoli (CB)
ISERNIA
• Agenzia Viaggi Pentriatur, Corso Garibaldi 263/265
• Print Mania, Corso Risorgimento 221
• Batik Viaggi e Turismo, via Dante Alighieri 13
• Caffè Risorgimento, Corso Risorgimento 48
VENAFRO
• Pontone Travel, Corso Campano, 106, 86079, Venafro (IS)
• Jambo Viaggi, Viale Vittorio Emanuele III, 84, 86079, Venafro (IS)
• Havana Travel, Piazza Salvo D’Acquisto, 7, 86079, Venafro (IS)
• Molitour Incoming Tour Operator, Viale San Nicandro, 64, 86079, Venafro (IS)
BOJANO
• Bovianum Viaggi, Piazza Roma, 58, 86021, Bojano (CB)
LARINO
• L.G.E, Via Marra, 45, 86035, Larino (CB)
CAMPOMARINO
• Bar Gelateria Ricevitoria Mascolo, Largo Santa Maria a Mare 20/24, 86042, Campomarino (CB)