Pallacanestro serie A1, per la Magnolia Campobasso prima trasferta del 2025: rossoblù in casa dell’Alpo

Proseguire nell’attuale striscia di successi – sei in ordine cronologico tra campionato e Coppa Italia – puntando alla settima meraviglia in uno dei tre anticipi di un intenso quattordicesimo turno (il terzo di ritorno nella Techfind Serie A1).

La Molisana Magnolia Campobasso è chiamata alla prima trasferta del nuovo anno: quella cioè a Verona nello scenario dell’Agsm Forum – un altro impianto storico del basket nazionale sul percorso dei #fioridacciaio per essere stato teatro delle sfide dell’allora Glaxo Verona di coach Franco Marcelletti con, tra gli altri, elementi come Iuzzolino, Keys e Boni – sul campo di un Alpo sì fanalino di coda con due soli punti all’attivo e reduce da dieci referti gialli in successione, ma con una notevole volontà di rimettersi in moto come testimoniato anche dall’innesto della ventiseienne pivot nigeriana Blessing Ejiofor, totem di 196 centimetri.

NESSUNA SOTTOVALUTAZIONE In casa dei #fioridacciaio è forte la consapevolezza di non dover sottovalutare la contesa. «Sappiamo benissimo – spiega alla vigilia il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli – che questa sarà una gara con le medesime difficoltà delle altre. Avremo di fronte una squadra che vuole provare a salvarsi e che proprio per questo è tornata sul mercato con un innesto di spessore. Dovremo prestare grande attenzione, provando a dare subito un’impronta alla contesa».

SITUAZIONE ROSTER Così come domenica scorsa contro il Derthona, anche in questa circostanza le campobassane dovranno fare a meno di due rotazioni da starting five come quelle legate all’esterna lombarda Martina Kacerik e all’ala polacca Aleksandra Zięmborska.

Da parte sua, però, il trainer rossoblù prova a far emergere la visuale del ‘bicchiere mezzo pieno’: «Sarà l’occasione – discetta – per dare ulteriore spazio agli elementi del nostro vivaio, che lavorano forte in allenamento e scalpitano dalla volontà di dimostrare pienamente il proprio valore, fortemente animate dal desiderio di farsi trovare pronte».

PIANO PARTITA Al di là di tutto, però, in casa campobassana non muta minimamente il mood con cui approcciarsi alla contesa. «Sicuramente dovremo difendere forte – riconosce Sabatelli – perché questo ci dà grande energia e ci consente di dar vita a quella che è la nostra modalità preferita di fare pallacanestro: ossia tanta corsa e transizione oltre a limitare con forza gli attacchi avversari».

CONTESTO PARTICOLARE Importante, per le magnolie, sarà prendere le ‘misure’ dell’impianto di gara dell’Agsm Forum di Verona. «È un Palasport ampio e dalle dimensioni notevoli – chiosa il trainer dei #fioridacciaio – però sarà un onore vivere un’altra tappa del nostro percorso in una struttura che trasuda la storia della nostra disciplina. Ci saranno, al tempo stesso, emozione e fierezza nel vivere questa contesa».

RIFLETTORI PATINATI La settimana – in casa Magnolia – si era aperta con un focus sul momento del team dedicato dal mensile Basket Magazine nel novero di un doppio articolo: un’intervista alla presidente Antonella Palmieri ed un approfondimento sull’esterna italoamericana Sara Scalia.

COPPA ITALIA Peraltro, le rossoblù nelle scorse ore hanno anche conosciuto il proprio percorso in semifinale alle Final Four di Coppa Italia. All’InAlpi Arena di Torino i #fioridacciaio disputeranno la seconda semifinale, venerdì 14 febbraio, con palla a due alle ore 14.30. In caso di exploit su Schio, per le campobassane domenica, alle 12.30, ci sarà la finalissima contro la vincente tra Venezia e Derthona.

PREMI IN SEQUENZA A metà della settimana, il club del capoluogo di regione è stato al centro delle premiazioni sia del comitato territoriale molisano della Federbasket che della trasmissione ‘Molise Sport’ di Teleregione. All’Arena, mercoledì sera, riconoscimenti sono andati al direttore generale Rossella Ferro, confermata in consiglio federale, al club, alla prima squadra per i risultati dell’ultima stagione e dell’attuale, alle formazioni under 17 e 19 per gli scudetti del torneo 2023/24, ai tre quartetti campioni regionali del 3×3 ed al prospetto del vivaio Francesca Del Colle, vincitrice dello speciale premio legato alla sinergia tra crescita cestistica e profitto scolastico. Nel salotto sportivo condotto da Francesco Presutti riflettori sul doppio scudetto del vivaio con ospite coach Mimmo Sabatelli.

Presente anche il direttore generale Rossella Ferro nelle vesti di cerimoniere per il premio alla carriera destinato al coach dell’Italbasket rosa Andrea Capobianco.

CLUB ATTENZIONATO Oltre al risultato del vivaio evidenziato dai general manager delle società della massima serie, Magnolia nell’Lbf GM Survey è stata pronosticata anche come possibile vincitrice della Final Four di Coppa Italia, figurando anche se non al vertice quale formazione rivelazione, quale formazione col miglior fattore campo, come teatro di gioco tra quelli più belli dove giocare. Voti anche per Blanca Quiñonez, Sara Madera e Que Morrison (la prima come elemento imprescindibile attorno a cui costruire una squadra, la seconda quale acquisto con l’impatto più grande sulla nuova squadra, l’ultima per presenza e leadership nel gruppo). Nel quintetto ideale al vertice, quale pivot, Pallas Kunaiyi con voti e presenza nel ranking anche di Blanca Quiñonez tra le ali piccole. Per l’astro nascente dell’Ecuador inserimento anche nel ranking delle migliori under 20.

COORDINATE DI GARA Aspetti di contorno perché, ad ora, il piatto forte è quello della prossima contesa per i #fioridacciaio che inizierà nella piena serata (palla a due alle ore 21) del terzo sabato di gennaio nell’impianto di Verona con direzione arbitrale affidata al veneziano Enrico Boscolo Nale, al pratese Matteo Luchi ed al milanese Vito Castellano. Così come tutte le altre gare del turno, il match sarà trasmesso in esclusiva diretta streaming sulla piattaforma pay della Lega Basket Femminile flima.tv.