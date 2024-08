Serie C NOW, l’ex Modena Di Stefano si fa subito apprezzare: entra e segna. Il Campobasso batte il Legnago Salus 2-0

CAMPOBASSO – LEGNAGO SALUS 1-0

Campobasso: Guadagno, Haveri, Celesia, Forte, Di Nardo (67′ Di Stefano), Spalluto (86′ Lombari), Pierno (67′ Morelli), Calabrese, D’Angelo, Prezioso (67′ Baldassin), Bosisio. A disp. F. Forte, Scorza, Barbato, Pelliettieri, Serra. All. Piero Braglia.

Legnago Salus: Toniolo, Viero (78′ Franzolini), Pelagatti, Cesarotti, Svidercoschi (15′ st Basso Ricci), Travaglini, Rossi (1′ st Ruggeri), Muteba (68′ Palazzino), Ampollini, D’Amore, Zanandrea. A disp. Rigon, Bajari, Demirovic, Toma, Noce, Gazzola, Tonica, Maset, Ballan. All. Daniele Gastaldello.

Reti: 68′ Di Stefano, 94′ Haveri.

Espulso: al 46′ pt Zanandrea per gioco pericoloso a metà campo.

Ammoniti: Casarotti, l’allenatore Braglia, Franzolini.

Minuti di recupero: 3′ pt, 6′ st.

Arbitro: Mario Picardi della sezione di Viareggio (Stefano Martinelli di Potenza – Giuseppe Manara di Cosenza).

Quarto Ufficiale: Fabio R. Luongo della sezione di Napoli.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DELLA SERIE C NOW

Il Campobasso ottiene il primo successo stagionale, battendo col più classico dei punteggi il Legnano Salus. A bagnare l’esordio col gol-partita è stato l’ex Modena Lorenzo Di Stefano, che ha impiegato meno di un minuto per farsi apprezzare dai cinquemila tifosi dello stadio ‘Antonio Molinari’. A realizzare il 2-0 ci ha pensato in pieno recupero l’albanese Kevin Haveri.

Braglia schiera i lupi col 4-3-3. In difesa, da destra a sinistra, Bosisio, Prezioso, Calabrese e Celesia. In mezzo al campo, in cabina di regia capitan Sonny D’Angelo, a destra Pierno e a sinistra Haveri. In avanti, Di Nardo, Forte e Spallauto.

Sull’altro fronte, l’ex Brescia, Daniele Gastaldello, si affida al 3-5-2, che vede in avanti Svidercoschi e Rossi.

I rossoblù approcciano bene all’incontro e, dopo quattro giri di lancette, l’estremo difensore veneto, Toniolo, è chiamato agli straordinari. Il numero 22 del Legnago respinge la conclusione di Di Nardo, sulla ribattuta, da distanza ravvicinata, va al tiro Riccardo Forte. Ancora Toniolo ribatte, poi la retroguardia libera l’area di rigore.

Per la successiva emozione occorre andare al minuto 18, quando Bosisio mette al centro dell’area di rigore un invitante pallone, su cui nessuno interviene. Nemmeno Toniolo, che fa scorrere sul fondo.

Al 23′ sempre Toniolo esce con i pugni, ma l’azione non termina qui. Haveri fa tutto bene in area di rigore, sottomisura mette al centro dell’area piccola per Riccardo Forte, che corregge verso la porta. La palla va a lato d’un soffio.

Il Legnago Salus resta in inferiorità numerica nel corso del primo dei tre minuti di recupero. Gomitata aerea di Zanandrea a metà campo su Prezioso. Il direttore di gara, Mario Picardi della sezione di Viareggio, estrae il cartellino rosso diretto. I veneti costretti a giocare in dieci tutto il secondo tempo.

Al 46′ conclusione dalla distanza di Bosisio. La palla sorvola la traversa con Toniolo che controlla.

La prima parte di gara termina con una conclusione di Di Nardo dai sedici metri, deviata da un difensore. Il Campobasso chiede, invano, il calcio di rigore per la presunta deviazione col braccio. Sul corner seguente, ancora un tiro dei lupi, che termina fuori.

La ripresa si apre al tramonto e con i riflettori accesi dello stadio ‘Antonio Molinari.

La prima occasione è degli ospiti con Travaglini: il tiro, dalla distanza, è fuori misura. Il Campobasso risponde con due innocue conclusioni di Di Nardo.

Al 70′ ci prova Haveri con un tiro-cross che si spegne direttamente tra le braccia di Toniolo.

Triplo cambio ordinato dall’allenatore Piero Braglia al minuto 66 e la partita cambia. Entrano Di Stefano, Morelli e Baldassin, escono Di Nardo, Pierno e Prezioso.

Un minuto dopo, al primo pallone toccato, arrivato in rossoblù da due giorni, l’ex Modena Di Stefano, dai venti metri, lascia partire la conclusione che non lascia scampo a Toniolo. Il Campobasso è in vantaggio.

I lupi si rivedono al minuto 80. Tiro di capitan D’Angelo dai venticinque metri, palla abbondantemente alta.

Il Legnago Salus reagisce all’83’. Dagli sviluppi di un calcio piazzato, è Basso Ricci ad anticipare tutti in area di rigore e provarci con un tap-in che si spegne a lato d’un soffio. Brivido per il Campobasso.

Calcio piazzato del Campobasso dai venti metri di D’Angelo, respinge la barriera.

I rossoblù di mister Braglia raddoppiano e chiudono l’incontro nel quarto dei sei minuti di recupero concessi dal fischietto toscano. Il Legnago Salus è tutto riversato in avanti, il Campobasso ne approfitta. Palla filtrante per l’ex Torino Kevin Haveri, autore di un’ottima prestazione, il quale a tu per tu con Toniolo non fallisce l’appuntamento con il gol. È il definitivo 2-0.

Il Campobasso conquista la prima vittoria stagionale e festeggia con i tre punti l’esordio casalingo.

Riscattato appieno il ko di Arezzo. Prossimo match, domenica 8 settembre 2024, alle 16,15, in Toscana, sul campo della Pianese di mister Prosperi, ex Vastogirardi e il trainer che avrebbe dovuto allenare il Campobasso nella stagione 2021/2022, prima del fallimento della vecchia società.

ACQUISTO ALL’IMMEDIATA VIGILIA DEL MATCH – Il Campobasso ha ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Francesco Benassai, classe 1998, proveniente dal Trapani. Il giovane talento toscano ha firmato con la squadra rossoblù e presto si unirà al gruppo allenato da mister Piero Braglia.

Benassai, nato a Livorno, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile della sua città, dove ha militato fino alla formazione Primavera. Successivamente ha mosso i primi passi tra i professionisti con il Pontedera, proseguendo poi al Taranto e alla Lucchese, prima di approdare al Trapani. Ora, con una solida esperienza alle spalle, è pronto a indossare la maglia dei Lupi.