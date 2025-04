Giuseppe Testa, particolari cruciali: in Veneto seconda piazza nel ‘Rally della Marca’, ma avvio di stagione dal segno ampiamente positivo

Un bicchiere mezzo pieno, ma nell’orlo del positivo. Il ritorno dopo sei mesi circa in gara per Giuseppe Testa porta ad un secondo posto al ‘Rally della Marca’, prima prova del Trofeo Italiano Rally, in cui il driver cercese figlio d’arte vince tutti e tre i passaggi nelle prove speciali del Monte Tomba, migliorandosi stint dopo stint con crono di 7’09”3, 7’06”6 e 7’06”4 ed un errore – una toccata – pagato con l’apertura della ruota posteriore destra, che ha fatto perdere velocità nella fase finale della seconda Monte Tomba, aspetto pagato in un range di tempo tra il secondo e mezzo ed i due secondi e mezzo: il tutto, poi, a fronte di un distacco finale di 1”8 dall’equipaggio vincitore.

Al via su una Skoda Fabia Rs con il sammarinese Massimo Bizzocchi, Testa è stato nella top 3 di ogni tratto cronometrato con due terzi posti nella prova speciale spettacolo del venerdì sera e nella prima del sabato (il Monte Cesen) e tre secondi: le due Mostaccin e la seconda Monte Cesen.

«Siamo contenti – il commento del driver molisano – in considerazione anche del fatto che non salivavamo sulla vettura da gara da circa sei mesi. Abbiamo fatto qualche chilometro martedì, ma quello non è definibile come ‘passo gara’. Siamo nel complesso super soddisfatti ed il mio grazie va a tutti gli sponsor, a Riccardo Cappato e alla Delta Rally, alla Pirelli, alla scuderia Mrc Sport e a Spotup, supporto sportivi di questo percorso».

«Probabilmente – ha invece sentenziato il navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi – nella prima ascesa al Monte Cesen non siamo riusciti a spingere come avremmo voluto».

A dare un ulteriore tocco di ‘colore’ alla prova trevigiana la presenza, quale driver, nella vettura apripista ‘zero’ dell’ex ciclista e vincitore di Giro, Tour e Vuelta Vincenzo Nibali.

Per Testa, ora, il prossimo appuntamento sarà dal 23 al 25 maggio in Puglia col Rally del Salento.