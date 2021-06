Una molisana alle Olimpiadi: l’isernina Maria Centracchio pronta per volare a Tokio. Il Molise fa il tifo per lei

Alle Olimpiadi di Tokio ci sarà anche un’atleta di Isernia: Maria Centracchio campionessa di judo. Ha 26 anni e si è guadagnata il posto nella Nazionale italiana oggi a Budapest, sul tatami della Laszlo Papp Sports Arena dove si sono svolti i Mondiali 2021 di judo.

Maria ha ereditato talento e passione dal padre Bernardo che è stato il suo primo maestro.

Prima di iscriversi a judo, in tenera età, ha praticato ginnastica ritmica e ora, dopo anni di sacrifici e duri allenamenti, Maria è pronta per partire per Tokio.

“La nostra giovane concittadina, figlia d’arte, giá pluripremiata nella sua categoria a livello mondiale, rappresenterà la Nazionale Italiana di Judo ai Giochi Olimpici in Giappone. A Maria Centracchio e al papà, coach Bernardo, vanno le nostre più vive congratulazioni, a nome dell’amministrazione comunale di Isernia e della cittadinanza tutta, per l’importante traguardo raggiunto”. Ha scritto in una nota il sindaco del capoluogo pentro, Giacomo D’Apollonio, insieme all’assessore allo sport Antonella Matticoli.

“La partecipazione di Maria alle prossime olimpiadi – prosegue la nota -, che si terranno a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto, è motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità. Lo stop imposto dalla pandemia al mondo dello sport non ha impedito il coronamento di questo sogno, consentendo all’atleta pentra, dopo anni di sacrifici, competizioni e allenamenti, di rappresentare la nostra città e il Molise nella più importante competizione sportiva mondiale.

Rivolgiamo a Maria i migliori auguri, e siamo certi che l’intera città la seguirà con il fiato sospeso facendo sentire forte il proprio supporto”.