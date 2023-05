Settimana della Celiachia: Per ‘Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine’ a Campobasso serviti 780 pasti senza glutine

Dal 2015 ogni anno nel mese di maggio si svolge la Settimana Nazionale della Celiachia, istituita dall’Associazione Italiana Celiachia in corrispondenza della Giornata Internazionale della Celiachia (16 Maggio). Quest’anno, dal 13 al 21 di maggio, l’AIC ha organizzato una serie di eventi utili per veicolare una corretta informazione, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.

In particolare l’AIC Molise, in collaborazione con i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli e le aziende della ristorazione collettiva, ha promosso quest’anno l’iniziativa ‘Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine’, ovvero l’organizzazione di un pasto senza glutine per tutti nella mensa delle scuole dell’infanzia e primaria dei tre Comuni del Molise. A Campobasso l’iniziativa si è tenuta all’Istituto Montini, ex Casa dello studente e All’Istituto Petrone, a via Pirandello.

Presente presso l’Istituto Montini anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Campobasso, Luca Praitano, insieme a Sara Mucciarone e Tiziana Savone, rispettivamente Presidente e Tesoreria esterna dell’AIC Molise.

“L’iniziativa realizzata dall’AIC Molise – ha dichiarato l’assessore Luca Praitano – è un’occasione importante che viene fornita alle famiglie e ai più giovani, in primo luogo, per ricevere informazioni dettagliate e approfondite sulla celiachia, dal 2005 riconosciuta anche come malattia sociale, che incide profondamente sulla vita delle persone, sia dal punto di vista alimentare che relazionale. Quest’anno – ha spiegato Praitano – l’AIC Molise serve, nel corso della Settimana della Celiachia, 780 pasti senza glutine nel solo Comune di Campobasso, offrendo anche un momento di confronto realmente inclusivo intorno a una patologia che non deve creare, soprattutto per i più giovani, situazioni di difficoltà sociale e psicologica. Per questo motivo, sono fondamentali tutte le iniziative di sensibilizzazione diretta su questo come su altri temi, affrontate e diffuse all’interno dell’ambiente scolastico. Il sistema scolastico nel suo insieme è lo strumento più efficace e qualificato che abbiamo per informare correttamente ragazzi e famiglie”.