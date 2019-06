L’ultima delibera della Giunta Battista: 280mila per il Corpus Domini 2019. 109mila euro prelevati dal fondo di riserva

Alla vigilia del ballottaggio per la scelta del sindaco di Campobasso, la Giunta uscente, guidata dal primo cittadino Antonio Battista, si è riunita per l’ultima delibera “di sostanza”.

Con la delibera numero 170 del 2019, infatti, l’esecutivo Battista, con quattro presenti (Battista, Chierchia, Maio e De Benedittis) e tre assenti (Salvatore, Ramundo e Rubino), ha organizzato i festeggiamenti del Corpus Domini, in programma dal 20 al 23 giugno 2019.

Una delibera da 279.423,58 euro, 109.873,66 dei quali prelevati dal fondo di riserva.

Due i concerti: sabato 22 giugno si esibiranno Le Vibrazioni per 38.500 euro e, sempre per 38.500 euro, è in programma domenica 23 il concerto di Luca Carboni, cifre non comprensive delle spese relative ai diritti SIAE, al palco, alla fornitura di energia elettrica, al facchinaggio, ai camerini, al catering e alle transenne, a carico, quindi, dell’Amministrazione comunale.

Tra le spese delle prossime festività del Corpus Domini, lo spettacolo teatrale e musicale “Il viaggio di ‘900”, il 20 giugno 2019 in Piazzetta Palombo, alle ore 21, avrà un costo di 4.270,00 (IVA inclusa), gli annulli speciali e la cartolina dedicata al Mistero dell’Immacolata Concezione, a cura dell’Associazione Culturale Filatelica Molisana Onlus, avranno un costo di 900 euro; l’accompagnamento musicale della sfilata dei Misteri, curata dall’Associazione Culturale Musica e Spettacolo Campobasso, costerà 7mila euro. 600 euro il costo per una mostra fotografica, organizzata dall’Associazione ‘Sei Torri’.

Mille euro il contributo all’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane per la manifestazione “I Misteri a Campobasso –Riscoperta storica delle origini dei Misteri grazie al contributo delle Confraternite dei Crociatie dei Trinitari”.

Inserita nella delibera del Corpus Domini anche la festività di San Giovanni Battista per un importo pari a 3mila euro.

Venerdì 21 giugno 2019 si terrà il contest ‘Gianluca Fuso’, per il quale sono stati stanziati 800 euro.

Per l’intera fornitura delle attrezzature, delle apparecchiature, del personale tecnico, dei servizi e di tutto quanto altro necessario per la realizzazione del concerto delle band di giovani artisti locali, del concerto “Le Vibrazioni” e del concerto dell’artista Luca Carboni è stata individuata la ditta GSM Servizi S.r.l.s., per un importo di euro 40.000.

Per lo spegnimento e la riaccensione delle luci pubbliche in occasione dei due concerti, sarà corrisposta la cifra di mille euro alla Ditta SIE di D’Aniello Pasquale.

377,59 euro la spesa per il materiale pubblicitario, realizzato da Linea Molise Pubblicità. 5.240 euro le spese di SIAE, 4.500 euro il costo per i servizi di vigilanza da corrispondere ai Vigili del Fuoco. 800 euro la spesa per le ambulanze.

80mila euro è la cifra da corrispondere all’Associazione ‘Misteri e Tradizioni’ per la sfilata dei Misteri.

Sarà riproposto, dal 20 al 23 giugno, anche l’evento “La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”, curato dall’Assessorato alle Attività Produttive, che graverà sulla manifestazione per 52.935,99 euro. In questa somma sono ricompresi 17.873 euro alla Ditta Prefabbricati Iacobucci per le diciassette casette, nelle quali troveranno spazio enti e Comuni partecipanti, e 10.967 euro per lo spettacolo inaugurale ‘Volta Celeste’, con acrobati aerei, trampoli e fuochi d’artificio, curato dalla ‘Compagnia dei Folli Srl’ di Ascoli Piceno.