Covid-19, il bollettino del 17 dicembre 2021 in Molise: dieci contagi e tre guariti. Dei nove ricoverati sette non sono vaccinati

Dieci i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di venerdì 17 dicembre 2021, quattro dei quali a Montenero di Bisaccia. Tre i guariti.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso si è registrato un ricovero: si tratta di un cittadino residente a Sepino. Attualmente, i ricoverati sono nove, sette in Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva. Sette dei nove ricoverati non sono vaccinati.

Gli attualmente positivi in Molise sono 236, 183 in provincia di Campobasso e 53 in quella di Isernia.