Covid-19 in Molise, il bollettino del 26 dicembre 2021: nove nuovi contagi e due ricoveri. Tasso di positività al 5,69%

Nove i nuovi contagi su 158 tamponi nella giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre 2021, registrati in Molise. Tre i nuovi casi a San Martino in Pensilis e due a Termoli. Tasso di positività al 5,69%. Quattordici i guariti, sei dei quali a Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 542: 435 in provincia di Campobasso, 105 in quella di Isernia e due di altre regioni.

Due i nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Il totale dei ricoverati sale a quota 19, 17 in Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva. Dei 19 ricoverati, 10 non sono vaccinati.