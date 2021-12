Covid, nel giorno di Natale è boom di contagi in Molise: +96 positivi e altri due ricoveri

Nel giorno di Natale in Molise sono 96 i nuovi positivi al Covid-19. Casi questi, emersi nelle ultime 24 ore su 651 tamponi processati.

Due i nuovi ricoveri al Cardarelli: un paziente di Bojano e uno di Portocannone che ora si trovano nel reparto di Malatttie infettive.

Per fortuna, però, ci sono anche tre dimissioni: un paziente di Campobasso e due di Termoli che hanno sconfitto il virus.

Aol momento, dunque, i ricoverati sono 17: 15 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Di questi 9 non sono vaccinati, 5 hanno due dosi e 3 hanno tre dosi.

Non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 547: 440 in provincia di Campobasso, 105 in quella di Isernia e 2 delle altre regioni.

2.552 i cittadini in isolamento.

I nuovi positivi sono cosi distribuiti sul territorio regionale: 1 a Bagnoli del Trigno, 3 a Bojano, 18 a Campobasso, 1 a Casacalenda, 1 a Castel San Vincenzo, 1 a Castelmauro, 6 a Cercemaggiore, 1 a Cerro al Volturno, 1 a Colle d’Anchise, 6 a Ferrazzano, 5 a Guardiaregia, 16 a Isernia, 2 a Jelsi, 1 a Larino, 1 a Longano, 1 a Macchia d’Isernia, 1 a Montagano, 7 a Montenero di Bisaccia, 3 a Portocannone, 1 a Pozzilli, 1 a Ripalimosani, 1 a Santa Maria del Molise, 7 a Termoli, 1 a Trivento, 6 a Ururi e 3 a Venafro.