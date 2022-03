Covid in Molise, il bollettino del 26 marzo 2022: un decesso, 409 i nuovi positivi e 48 i guariti. Attualmente positivi sopra gli ottomila

Un decesso in Molise, una 90enne di Morrone del Sannio, ricoverata in Anziano Fragile all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta della 590^ vittima in regione dall’inizio della pandemia.

Nella giornata di sabato 26 marzo 2022 si sono registrati 409 nuovi positivi al Covid-19, 90 da tamponi molecolari e 319 da antigenici. 2.843 in totale i tamponi refertati.

Dei nuovi contagi, 88 a Campobasso, 61 a Termoli, 19 a Isernia, 18 a Venafro, 13 a Larino, 12 a Riccia e Montaquila, 11 a Montenero di Bisaccia e Agnone, 10 a Cercemaggiore.

48 i guariti, 14 a Campobasso, 6 a Isernia e Larino.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, il totale dei ricoverati è di 28, 14 in Malattie Infettive e 14 in Anziano Fragile. Vuota la Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 8.260, 5.810 in provincia di Campobasso, 2.449 in quella di Isernia, uno di altre regioni.